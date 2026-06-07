Hermosillo, Sonora.- Un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo perdió la vida la tarde de este sábado luego de ser atacado a balazos mientras atendía un reporte de personas armadas en una cantina ubicada en el primer cuadro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:50 horas en el cruce de las calles Juárez y Morelia, en la colonia Centro, donde se reportó la presencia de personas armadas en el establecimiento conocido como Club Juárez.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al lugar, los agentes municipales fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de los presuntos responsables. Durante la agresión resultó gravemente herido el oficial Luis Fernando Molina Avilés, de 34 años de edad.

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El elemento fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después.

Además del agente, dos personas más resultaron heridas durante el ataque y fueron llevadas a recibir atención médica.

Despliegan operativo de seguridad

Tras la agresión se desplegó un operativo de seguridad en el que participan elementos del Ejército Mexicano, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal, con el objetivo de localizar a los responsables, identificados preliminarmente como dos hombres y una mujer.

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La Policía Municipal informó que Luis Fernando Molina Avilés ingresó a la corporación en 2019 y se encontraba asignado a labores de vigilancia en el sector comercial de la ciudad.

Mediante un comunicado, la corporación condenó enérgicamente el ataque y lamentó el fallecimiento del oficial, al tiempo que aseguró que no bajará la guardia en las labores de seguridad para brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del agente caído.

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“Expresamos nuestras condolencias a los compañeros de la Policía de Hermosillo por el fallecimiento del oficial Luis Fernando Molina Avilés, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber”, manifestó el presidente municipal.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando para proteger a las familias hermosillenses y respaldar a los integrantes de la corporación policial.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables del ataque.

LL