Londres.- El diario británico Financial Times, uno de los medios económicos más prestigiosos a nivel mundial, situó este jueves al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, como la "némesis" europea del presidente estadounidense, Donald Trump, por su posición contraria a la guerra en Irán.

El artículo de opinión del diario parte de las palabras que Sánchez profirió a Trump el miércoles, cuando calificó de "ilegal" la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y tildó de "inaceptable" que los líderes que no son capaces de mejorar la vida de las personas utilicen el "humo" de la guerra para ocultar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.

A las 14:00 GMT, el artículo de opinión sobre Sánchez figuraba como el segundo tema más leído del día del rotativo.

Lee también España y EU protagonizan desencuentro por colaboración castrense

Mientras algunos mandatarios mundiales intentan ganarse el favor de Trump a través de visitas de Estado, regalos, concursos de golf, o minimizando sus desacuerdos, Sánchez es "el único que se enfrenta al presidente estadounidense" y le dice lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir, según el 'FT'.

Pedro Sánchez, el "chivo expiatorio" de MAGA

Al mismo tiempo, Sánchez se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de Trump, pues representa el modelo de un izquierdista europeo "blando en materia de defensa, en relación con China y en materia migratoria", de acuerdo con el diario.

Para el periódico británico, la guerra en Medio Oriente ha llevado el conflicto entre Trump y Sánchez, acentuado entre otros por la negativa del español a aumentar el gasto en defensa al 5% como el resto de socios de la OTAN, a un punto "crítico".

También asegura que la pregunta que ahora se cierne sobre el presidente del gobierno español es si ha llevado las cosas demasiado lejos y está a punto de "sufrir la ira" de Trump.

Ven como "error de cálculo" la postura de España ante guerra en Irán

El profesor titular de Política Exterior de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan Luis Manfredi, dijo al Financial Times que Irán representa un "error de cálculo" para España, pues Estados Unidos encontrará otros puertos o bases desde las que operar, pero España corre el riesgo de reforzar su posición de oponente político en un momento especialmente delicado.

Lee también La guerra en Irán "no es nuestra": Rusia; dice que verá por su propio beneficio, pero quiere mantener la cooperación económica

Trump ha amenazado ya con castigar al Estado español y ha planteado un embargo generalizado para frenar el comercio; pero el potencial problema para el país y el liderazgo de Sánchez es, entre otras cuestiones, la dependencia de las importaciones de gas estadounidense, que representó el 44% del suministro total en enero, dice el FT.

"Los precios de la energía podrían, en última instancia, hacer descarrilar al gobierno actual", declaró el profesor de la UCLM.

Pedro Sánchez, líder de la oposición a Trump o "tonto útil" de Irán: prensa en EU

La negativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a sumarse a la guerra contra Irán lanzada por EE.UU. e Israel le ha colocado en la prensa estadounidense como adalid de la resistencia europea a Donald Trump, pero también, según algunos medios, como un "tonto útil" de Irán.

El Washington Post considera que, al cuestionar el ataque liderado por Estados Unidos y negarse a ceder ante la amenaza de represalias comerciales de Trump, Sánchez se ha diferenciado de otros líderes europeos.

El presidente del Gobierno español, en su opinión, "ha mostrado repetidamente una rara disposición a desafiar a Trump" y se ha atrevido a adentrarse donde la mayoría de los líderes europeos temen pisar, al criticar la agenda interna de Trump.

El Post considera que "el progresista Sánchez" se ha ido perfilando como la encarnación de la resistencia europea al mandatario estadounidense, pese a que algunos observadores le habían advertido de que estaba "jugando con fuego".

"Pero Sánchez —a la baja en las encuestas y sacudido por escándalos, aunque conocido por tener nueve vidas políticas— parecía estar apostando por la impopularidad de Trump en España, particularmente entre su propia base izquierdista", añade.

La postura del Ejecutivo español llega también a las páginas del New York Times (NYT). El rotativo apunta que "Sánchez se ha convertido en un referente para los progresistas frustrados de Europa, que lo ven como una de las últimas voces abiertamente de izquierdas en un panorama cada vez más dominado por la derecha, pero también se ha vuelto un blanco para los conservadores".

El NYT refleja que este último episodio se suma a una postura que "se ha destacado en Europa por su oposición constante a la Administración Trump, incluyendo las políticas de inmigración estadounidenses, el apoyo a la guerra de Israel en Gaza y la operación militar para capturar y arrestar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela".

Para ese diario, Sánchez "ha permanecido en el poder durante casi ocho años, en parte al superar constantemente y enfurecer a los conservadores españoles, que lo ven capaz de decir o hacer cualquier cosa para mantenerse en el cargo". Muchos de ellos, concluye, creen que su oposición a Trump está motivada más por la política interna que por principios morales.

En el lado opuesto, el más crítico contra el gobernante español es The Wall Street Journal (WSJ). El pasado lunes, en un artículo de opinión, subrayaba que una excepción a los países que han ofrecido a Washington el uso de sus bases es España, "el rezagado de la OTAN".

"El régimen iraní aún tiene tontos útiles en quienes puede confia", apunta el diario financiero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc