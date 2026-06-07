Pandora ha lanzado Summer Moments, una colección que celebra la energía espontánea y colorida del verano. Cada pieza se inspira en los viajes a la playa, las aventuras y en los recuerdos que se crean en estos paraísos naturales.

De la mano de la actriz Danna, los nuevos charms presentan figuras de animales marinos, el sol veraniego y un sinfín de cristales brillantes. Si quieres conocer cada detalle, en De Última te lo contamos.

Pandora presenta su nueva colección junto con la cantante mexicana Danna. Foto: Cortesía Pandora

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¿Qué incluye la colección Summer Moments de Pandora?

La colección Summer Moments de Pandora busca capturar, en pequeños accesorios para tus pulseras, los paisajes únicos de Las Coloradas, destino ubicado en Península de Yucatán.

Este lanzamiento incluye nuevos colgantes, aretes, brazaletes y cuentas de cristales brillantes que, de acuerdo con la marca, fueron diseñados para “evocar tesoros encontrados junto al mar y momentos especiales bajo el sol”.

Pulseras de plata

Particularmente, las piezas de joyería de plata integran cristales Murano con acabado artesanal, cuyo objetivo es transmitir “el brillo veraniego”.

La colección Summer Moments de Pandora incluye charms, aretes, brazaletes y figuras con brillantes. Foto: Cortesía Pandora

Charms vida marina

Se trata de charms clásicos y colgantes inspirados en la vida marina, con acabados dorados bañados en oro de 14k. Destacan por su apariencia cálida con un toque de brillo.

Charms de Pandora inspirados en la vida marina con baño de oro y su famosa plata. Foto: Cortesía Pandora

Aretes y charms solares

Los aretes y charms de la colección Summer Moments buscan capturar la calidez y luminosidad de los días soleados del verano, ello mediante acabados dorados en piezas que elevan tus looks.

Estos artes y charms de sol tienen toda la esencia del verano. Foto: Cortesía de Pandora

Joyería Timeless

El lanzamiento también incorpora diseños Pandora Timeless, que incluye nuevos tennis bracelets, anillos y collares en diferentes tonos metálicos. La marca los describe como “vibrantes” e inspirados en la sandía, el limón y la menta.

Tennis bracelets arcoíris con tonos vibrantes. Foto: Pandora

¿Cuánto cuesta la colección Summer Moments de Pandora?

Los precios de la colección van desde los $600 hasta los $3000. Y ya se encuentran a la venta en tiendas físicas y virtuales de la marca.

A través de estas piezas, Pandora desea transformar los momentos especiales de la temporada en recuerdos duraderos y auténticos.

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