El calendario chino marca el inicio de un nuevo ciclo, y con él llega el Año del Caballo 2026, un símbolo de libertad, fuerza y movimiento. Más allá de la tradición, este momento se ha convertido en una fuente de inspiración para el universo de la moda y el lujo, donde distintas casas presentan colecciones especiales que reinterpretan su significado a través de materiales innovadores, siluetas icónicas y detalles cargados de simbolismo.

Desde piezas de joyería que funcionan como amuletos contemporáneos hasta sneakers que integran elementos culturales en su diseño, estas colecciones no solo celebran una fecha, sino también una filosofía: avanzar con determinación hacia nuevos comienzos.

Chopard: oro ético y el poder del rojo

Chopard celebra el Año del Caballo con dos nuevas creaciones dentro de su emblemática colección Ice Cube: un colgante y una pulsera que combinan la pureza geométrica del diseño con un intenso toque de rojo. Ambas piezas integran cubos facetados en oro rosa ético de 18 quilates, acompañados por un gallón central en HyCeram, un material innovador compuesto parcialmente por cerámica que aporta resistencia y un acabado contemporáneo.

El rojo, protagonista de estas joyas, no es casual: en la tradición china simboliza prosperidad, fortuna y protección. El contraste entre el oro cálido y este tono vibrante crea un efecto visual poderoso que refleja la energía asociada al Caballo de Fuego, un signo que representa dinamismo, éxito y evolución constante.

El colgante, suspendido de una delicada cadena, está diseñado para capturar la luz en movimiento, mientras que la pulsera, montada sobre un cordón flexible, ofrece una interpretación moderna de la joyería simbólica.

Pandora: nuevos comienzos

Pandora reinterpreta el simbolismo del Año del Caballo a través de piezas que combinan tradición y diseño contemporáneo. El charm colgante Caballo rojo de fuego, elaborado en cristal Murano, captura la esencia de este signo zodiacal con un tono vibrante que representa buena fortuna y protección.

Complementando la propuesta, el brazalete de cadena de serpiente con cordón rojo incorpora uno de los elementos más representativos de esta celebración. Este detalle, profundamente ligado a la cultura china, funciona como un símbolo de protección y renovación, permitiendo además personalizar la pieza con charms que reflejen intenciones personales para el nuevo ciclo.

Más que accesorios, estas piezas funcionan como recordatorios de movimiento, crecimiento y transformación.

Converse: simbolismo en movimiento

Converse lleva el espíritu del Año del Caballo al terreno del streetwear con su colección “Taking Flight”, una propuesta que combina elementos simbólicos con siluetas contemporáneas.

Modelos como el Run Star Trainer Tassel Edition integran detalles como flecos en la lengüeta, herrajes inspirados en herraduras y el emblema de Pegaso, una referencia directa a la libertad y la velocidad. Los acentos en hilo dorado evocan la buena fortuna, mientras que el rojo —color central de las celebraciones— aporta un contraste vibrante.

La combinación de texturas, capas y detalles funcionales convierte a estas piezas en una expresión de estilo que conecta tradición y cultura urbana.

Pomellato: libertad y carácter

Pomellato se suma a esta celebración con The Golden Gallop, un proyecto que destaca uno de los elementos más icónicos de la Maison: sus cadenas. Desde la década de los setenta, estos diseños han representado movimiento, audacia y libertad, valores que encuentran un paralelismo natural con el simbolismo del Caballo en el zodiaco chino.

Las piezas, elaboradas en oro y caracterizadas por eslabones fluidos y escultóricos, reflejan la filosofía de la marca: transformar el metal en una expresión viva de identidad y fuerza.

Este lanzamiento refuerza la conexión entre tradición, diseño contemporáneo y el espíritu dinámico que define tanto al signo zodiacal como a la Maison italiana.

Guess Watches: un reloj que captura el espíritu del Año del Caballo

Guess Watches se suma a la celebración del Año del Caballo con una edición especial que traduce el simbolismo del calendario lunar en un diseño contemporáneo. La pieza destaca por su caja rectangular de 44 mm en acero inoxidable negro, inspirada en la silueta tonneau, una forma distintiva que aporta carácter y presencia sin resultar excesiva. La correa de silicona negra mate refuerza esta estética sobria, equilibrando comodidad y estilo.

El elemento central es su carátula calada, donde un caballo negro en relieve emerge como protagonista, acompañado de líneas doradas que evocan dirección, movimiento y nuevos comienzos. Este contraste entre tonos oscuros y acentos luminosos refleja los valores asociados a este signo: energía, determinación y libertad.

Como parte de esta edición limitada, el reloj incorpora un grabado conmemorativo en la parte posterior y un empaque especial, convirtiéndolo en una pieza de colección. Más allá de su diseño, funciona como un símbolo de intención y renovación, alineado con el espíritu de un nuevo ciclo.

Moda, simbolismo y nuevos ciclos

Cada Año Nuevo chino abre la puerta a nuevas intenciones, y estas colecciones demuestran cómo la moda puede convertirse en un vehículo para expresar ese momento de transformación. A través del color, los materiales y el diseño, diferentes marcas reinterpretan el espíritu del Caballo, creando piezas que no solo celebran una tradición milenaria, sino que también conectan con el presente.

Porque al final, el verdadero significado de este ciclo no está solo en avanzar, sino en hacerlo con intención, estilo y libertad.

