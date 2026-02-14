¿Sabías que en la CDMX se encuentra el Barrio chino más pequeño del mundo? al menos, eso es lo que se asegura.

Los desfiles por el Año Nuevo Chino fueron ayer, sin embargo, los festejos continúan en varios centros culturales, en las calles e incluso en los restaurantes con menús especiales.

¿Qué es el Año Nuevo Chino?

El Año Nuevo Chino o Festival de Primavera es la festividad tradicional más relevante del país asiático. Cada ciclo está representado por un animal del zodiaco chino, y 2026 corresponde al caballo.

En México, donde la presencia histórica de la comunidad china ha dejado una intensa huella cultural y gastronómica, esta celebración se vive con entusiasmo, como una experiencia que reúne danzas, sabores y rituales.

Curiosidades del Año Nuevo Chino

No siempre es el mismo día: el Año Nuevo Chino no tiene un día establecido. Se rige por los ciclos lunares, comenzando la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

Foto: iStock

Caballo de Fuego: en el zodiaco chino, el caballo simboliza movimiento, libertad y espíritu aventurero. Se asocia con personas activas, sociables y amantes de los cambios, por eso muchos lo consideran un año propicio para viajes, nuevos proyectos y decisiones audaces.

Chinos en México: la presencia china en México se remonta al siglo XIX, especialmente en el norte del país y en CDMX.

Año Nuevo Chino en el Cenart

Hoy, 14 de febrero, las áreas verdes del Cenart, ubicado entre Avenida Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, al sur de CDMX, se llevará a cabo el Quinto Festival Cultural del Año Nuevo Chino.

El acceso es gratis y el programa incluye las danzas del Dragón y del León, exhibiciones de artes marciales, pasarela de hanfu, concurso de cosplay, teatro de sombras, música en vivo, talleres culturales y gastronomía asiática. Lleva un tapete o mantel para sentarte. Llega temprano.

Foto: iStock

Cuándo: sábado 14 de febrero de 11:00 a 18:00 horas.

FB: Centro Nacional de las Artes México.

En el Teatro de las Artes, dentro del Cenart, se llevará a cabo la conferencia Cine y Arte Marcial Chino, impartida por Shifu Chiu Chi Ling.

Cuándo: sábado 14 de febrero a las 17:00 horas.

Cuánto: la entrada es libre.

Barrio chino de CDMX

Es considerado el más pequeño del mundo. Mide tan solo dos cuadras y reúne más de 60 locales, entre restaurantes y tiendas de curiosidades chinas. Cada año es el corazón de las festividades, así que entre el 8 y el 22 de febrero se organizan actividades: muestras de danza y eventos culturales al aire libre.

Esta diminuta zona peatonal abarca unas dos cuadras en la calle Dolores, entre Ayuntamiento e Independencia, a corta distancia de Avenida Juárez y el Palacio de Bellas Artes.

Foto: Archivo El Universal

Tómate la foto en sus arcos tradicionales y disfruta de una comida o cena de varios platillos para compartir en alguno de sus restaurantes.

Durante las celebraciones, sobre todo, la zona se decora con farolas rojas, sombrillas flotantes, nudos chinos con detalles dorados, banderines...

Restaurantes para celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX

Los restaurantes de cocina asiática también organizan experiencias gastronómicas durante los días de festejos.

Restaurante Hong King: con sucursales en el Barrio Chino del Centro Histórico y Mundo E ofrecerá una cena de gala con menú especial, ritual de buena fortuna y espectáculos tradicionales. El cupo es muy limitado y tiene un costo de $1,200 pesos por persona.

Cuándo: 14 y 16 de febrero.

Reservaciones: para la sucursal de Mundo E entra a hongking.com.mx; para el restaurante del Centro Histórico llama al teléfono: (55) 5512 6703.

Restaurante Asian Bay: el establecimiento de la Condesa tendrá un menú especial creado por el chef mexicano de ascendencia china, Luis Chui, que fusiona técnica y sabores tradicionales. Incluirá dumplings de cerdo, pato laqueado y bao de Nutella en forma de caballo.

Reservación indispensable.

Precio: $1,150 pesos por persona.

Reservación: asian-bay.com

Año Nuevo Chino en Plaza Loreto

En ese centro comercial de San Ángel, el Centro Cultural de China en México y la Fundación Cultural de China de Kung Fu tendrán exhibiciones de Tai chi, artes marciales y danzas tradicionales.

Foto: Andy Wong. AP

También se abrirá la exposición fotográfica ‘Turismo de Nieve y Hielo del Norte de China’, que permanecerá hasta el 3 de marzo.

Cuándo: domingo 22 de febrero, de 11:00 a 12:30 horas.

FB: Centro Cultural de China en México.

Instituto de Idioma y Cultura China en México

Este espacio de la colonia Tabacalera ofrecerá espectáculos culturales y juegos y montará varios puestos con productos a la venta.

Cuándo: sábado 14 de febrero de 11:00 a 15:00 horas.

Cuánto: la entrada es gratuita.

IG: @iiccmex

Festival de los Faroles en el Barrio Chino

El martes 3 de marzo, a partir de las 14:00 horas, este festival del Barrio Chino despedirá las celebraciones del Año Nuevo y recordar a Buda. Por si no viste las danzas del dragón y del león, esa tarde será tu oportunidad para apreciarlas. Además, decenas y decenas de faroles y linternas iluminarán las calles y fachadas de los negocios.

No dejes de probar la cocina tradicional y de comprar uno que otro souvenir.

