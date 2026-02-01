Para los fans del mundo de Harry Potter, visitar los estudios Warner Bros en Londres es una experiencia única. Aquí se filmaron, durante más de una década, las ocho películas de la franquicia y aún se conservan los escenarios originales y objetos utilizados en la producción.

Este estudio con tours incluidos abrió en 2012 para que los potterheads vivan de cerca la experiencia de ser un estudiante de Hogwarts. Si quieres conocerla en tu próxima visita, aquí te damos los detalles.

El Expreso de Hogwarts, en el Andén 9, es uno de los espacios más fotografiados del recorrido. Foto: Facebook Warner Bros Studio Tour London

¿Cómo es este recorrido por Hogwarts?

El Warner Bros Studio Tour se encuentra junto a los estudios donde se grabaron las películas, específicamente en Leavesden, zona residencial y comercial situada al norte de Watford, Inglaterra.

Tras finalizar la última entrega en 2010, la producción decidió preservar gran parte de los escenarios y decoraciones para exhibirlos al público. Y fue tanta la euforia por conocerlos, que posteriormente se habilitó como un sitio de tours.

Actualmente, los visitantes pueden recorrer sus dos grandes sets de rodaje y un enorme plató con escenarios auténticos, criaturas animatrónicas, efectos visuales y áreas dedicadas al arte conceptual de la saga.

Además, les permite conocer espacios emblemáticos de Hogwarts que aparecieron en las películas:

El Gran Salón: es uno de los espacios más famosos porque aquí se filmaron varias escenas, como el Baile de Navidad.

El Bosque Prohibido: combina recreaciones de estudio con ambientaciones que simulan los exteriores.

El Andén 9 3/4: permite ver de cerca la locomotora original del Expreso de Hogwarts.

El Callejón Diagon: los visitantes pueden recorrer las fachadas inclinadas de las tiendas mágicas.

El Banco Mágico de Gringotts: destaca por su impresionante arquitectura y por haber sido el escondite de magos y brujas.

La oficina de Dumbledore: fue diseñada en secciones desmontables para facilitar las grabaciones. Hoy conserva objetos como retratos, libros y artículos del personaje.

El Puente de Hogwarts: conecta la torre del reloj con el camino hacia la cabaña de Hagrid.

También se suman áreas dedicadas a la exhibición de disfraces originales, zonas con efectos especiales, figuras criaturas mágicas y un departamento de arte, donde se muestran bocetos y maquetas, incluyendo la impresionante maqueta del Castillo de Hogwarts.

Los vestuarios originales de los personajes de Harry Potter revelan el cuidado artístico detrás de cada película. Foto: Facebook Warner Bros Studio Tour London

¿Cuáles son las opciones y precios del tour en Hogwarts?

El tour en Hogwarts se puede realizar en diferentes modalidades, abarcando todos los presupuestos:

Recorrido estándar por el estudio: 58.50 libras ($1398.58 pesos aproximadamente). Niños de 5 a 15 años, 47 libras ($1123.64 pesos), y menores de 4 años entran gratis.

Incluye acceso completo al Studio Tour por aproximadamente tres horas y media.

Las entradas están disponibles hasta diciembre de 2026.

Tour relajado también cuesta 58.50 libras ($1398.58 pesos aproximadamente)

Es una experiencia adaptada para personas con autismo y condiciones similares. Se realiza en fechas específicas para que los grupos tengan menor número de visitantes, con una iluminación más suave y niveles de sonido reducidos.

Entrada y cena temática: 155 libras ($3705.64 aproximadamente).

Incluye el acceso al Studio Tour, una cena de tres tiempos en The Hogwarts Table, cerveza de mantequilla en jarra de recuerdo y una guía conmemorativa.

Los platillos están inspirados en las casas de Hogwarts y escenarios de la saga.

Tour en Hogwarts + traslados: 94 libras (2247.29 pesos).

El Callejón Diagon permite caminar entre las icónicas tiendas mágicas del universo de Harry Potter. Foto: Facebook Warner Bros. Studio Tour London

Tour de lujo – 250 libras ($5976.83 aproximadamente)

Ofrece una visita guiada de dos horas y media con grupos pequeños, desayuno incluido, estacionamiento prioritario, fotografías y videos digitales con pantalla verde.

Además de cerveza de mantequilla o helado temático, incluye una foto exclusiva frente al Gran Salón y una guía de recuerdo.

Travesuras mágicas después del anochecer – 99 libras ($2366.83)

Es una experiencia fuera del horario regular del Warner Bros Studio, y sólo hay entadas disponibles para el mes de febrero.

Incluye entrada al Studio Tour, cóctel o bebida sin alcohol, cupón de cerveza de mantequilla, descarga digital de foto en escoba y un recuerdo especial.

Además, durante el recorrido se presentan accesorios exclusivos y efectos inspirados en escenas traviesas de las películas.

El Gran Salón de Hogwarts luce tal como apareció en las películas, con sus mesas y decorados originales. Foto: Facebook Warner Bros Studio Tour London

Puedes comprar tus boletos en su sitio online o en taquillas.

Visitar el Warner Bros Studio Tour London es mucho más que un paseo turístico: es una inmersión completa en el mundo de Harry Potter.

