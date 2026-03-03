Teherán.- El fallecido líder supremo de Irán, Ali Khameneí, tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

"Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", dijo en una rueda de prensa, Baghaei, según recoge la agencia oficial IRNA.

El portavoz de exteriores aseguró que no se trató de una "falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad", sino que Khameneí "se sacrificó por Irán" y dio "una gran lección", pues "los líderes son los últimos en ser detenidos o asesinados, pero nuestro líder fue el primero".

Irán confirmó el domingo el asesinato de su líder supremo y decretó 40 días de luto oficial. La Guardia Revolucionaria, al confirmar la muerte del clérigo de 86 años, expresó en un comunicado: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”.

Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes el ayatolá Alireza Arafi asumieron el liderazgo del “periodo de transición”.

El ayatolá Khameneí llevaba en el poder desde 1989, año en que asumió el cargo tras la muerte de Ruholá Jomeiní, pero desde hace casi una década corrían los rumores sobre su estado de salud. Su asesinato en el ataque, para el régimen iraní es vista como un martirio y un sacrificio por su país.

Irán prohíbe la exportación de alimentos debido a la guerra

En este contexto, el gobierno iraní anunció la prohibición de la exportación de productos alimentarios y agrícolas debido al conflicto en curso con Estados Unidos y Israel.

"La exportación de todos los productos alimentarios y agrícolas queda prohibida hasta nuevo aviso", indicó la agencia de prensa Tasnim, citando un comunicado del gobierno.

La decisión del gobierno apunta a "priorizar el abastecimiento de bienes básicos, sensibles y esenciales que la población necesita debido a la situación actual del país", señaló la agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria.

La medida anunciada rige "hasta nuevo aviso", según Tasnim.

Los problemas de la inflación y los precios en el mercado local fueron fuente de las protestas que se iniciaron en diciembre del año pasado y que acabaron en una dura represión en la que murieron miles de manifestantes.

Irán activó un plan de emergencia desde el sábado, día del inicio de un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que mató al líder supremo del país y a altos mandos militares. *Con información de AFP

