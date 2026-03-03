El gobierno de Donald Trump afirma que la operación que lanzó contra el régimen iraní, y que derivó en la muerte del ayatolá Ali Jameneí, es una “ventana de oportunidad” para que el pueblo iraní asuma el control del país.

Sin embargo, la posibilidad de un alzamiento de la ciudadanía para terminar de hacer caer al régimen es escasa. Los iraníes han salido en diferentes momentos a protestar contra el gobierno. Pero cada vez que lo han hecho, la respuesta ha sido la represión. Y las fuerzas iraníes no han perdido esa capacidad.

“La brutal matanza de manifestantes en enero sugiere que los disturbios internos serán respondidos con mano dura”, declaró al diario The New York Times Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa para Medio Oriente y el Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Esta vez, en condiciones de guerra mucho más duras”.

El régimen, como está, puede que no sobreviva, pero lo que le depara el futuro a Irán es incierto. El liderazgo que surja podría ser incluso peor, más hostil con Washington que el que Estados Unidos decapitó, señaló al mismo diario Sanam Vakil, directora del Programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, un grupo de investigación con sede en Londres.

Pero también es posible que asuma un gobierno más pragmático. Para muchos iraníes, eso podría ser suficiente. “La mayoría de la gente no busca un significado profundo”, dijo Payman, un empresario de 45 años de Teherán, al Times. “Sólo quieren una vida normal: familia, trabajo, pequeñas metas. Si eso se hace posible, mucha gente podría dejar de buscar cambios más profundos”.