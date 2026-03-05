Más Información

ha dado su autorización para que aviones militares estadounidenses, pero no cazas como los que participan en los ataques en , utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés, no otras bases que tiene en Medio Oriente.

Fuentes del Estado Mayor del Ejército francés subrayaron a EFE que ese permiso se ha dado para "aviones estadounidenses en apoyo a las operaciones", sin precisar de qué tipo, más allá de insistir en que quedan excluidos los "aviones de combate".

Las fuentes puntualizaron que la información que ofrecieron previamente de que se había dado autorización para que aeronaves estadounidenses pudieran utilizar bases francesas en Medio Oriente era "errónea", sin otras explicaciones.

Sin embargo, sí precisaron que las aeronaves estadounidenses que pasen por su base en Francia (diversos medios han señalado que es la de Istres, cerca de Marsella) no intervendrán en los ataques de Irán, sino únicamente para ofrecer protección a sus socios en la región.

Dos bases francesas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron objeto de ataques iraníes a comienzos de semana, pero la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, afirmó este jueves que "no tenemos la certeza" de que su país fuera el objetivo, ya que esas instalaciones son utilizadas también por los EAU.

En esas acciones ofensivas iraníes no hubo víctimas ni heridos y, como precisó Vautrin en una entrevista a la emisora RTL, las bases han seguido estando completamente operativas.

Francia ha criticado a Estados Unidos e Israel por desencadenar los ataques contra Irán al margen de cualquier legalidad internacional, pero ha puesto el acento en que la responsabilidad última de lo que está ocurriendo la tiene Irán por haber violado durante años la legalidad internacional con sus programas de armamento, tanto el nuclear como el balístico, y por el apoyo que ha dado a movimientos terroristas en la región.

Sus prioridades ante el conflicto en marcha, además de proteger a los 400 mil franceses que están en Medio Oriente, son apoyar a sus socios "injustamente atacados por el régimen iraní" o restablecer la circulación de las rutas marítimas que se han visto perturbadas, para lo que ha propuesto la creación de una coalición.

