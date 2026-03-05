Más Información

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 05 de marzo de 2026; sigue aquí la transmisión

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria

Teherán.- La Guardia Revolucionaria de afirmó que ha atacó un petrolero de Estados Unidos al norte del y que el buque se encuentra en llamas.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el , por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

Irán afirma que no ha cerrado el estrecho, pero ha atacado al menos a otro petrolero, el 'Athens Nova', que calificó de "aliado de Estados Unidos", y que ardió al ser alcanzado por dos drones.

