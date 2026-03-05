"Alrededor de 20 mil marineros y 15 mil pasajeros" están bloqueados en el golfo por la guerra en Medio Oriente y la paralización del estrecho de Ormuz, aseguró a AFP el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

La OMI, organización de la ONU encargada de la seguridad marítima, está "lista para colaborar con todas las partes interesadas para contribuir a garantizar la seguridad y el bienestar de los marineros", señaló el panameño Domínguez.

Los Guardianes de la Revolución, la fuerza encargada de las operaciones exteriores iraníes, afirmaron el miércoles tener el control "total" del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico por donde transita una quinta parte del crudo mundial.

Desde los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el sábado, la OMI ha contabilizado siete incidentes relacionados con buques en el estrecho, con un balance total de dos muertos y seis heridos.

"Más allá del impacto económico de estos alarmantes ataques, se trata de una cuestión humanitaria. Ningún ataque contra marineros inocentes está justificado", declaró Domínguez.

"Reitero mi llamado a todas las compañías marítimas a actuar con la máxima prudencia cuando operen en la región afectada", precisó el secretario general de la organización.

El Estrecho de Ormuz es esencial para el comercio internacional. Foto: Archivo

En este contexto de tensión extrema, los grandes armadores mundiales detuvieron sus barcos con destino al Golfo y están desviando sus cargamentos.

Domínguez exhortó a "todas las partes a intensificar sus esfuerzos para desactivar la situación lo antes posible", para que la navegación marítima pueda volver a la normalidad.

El tráfico en el estrecho de Ormuz -por donde transita aproximadamente 20% de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL)- había caído un 90%, según datos de Kpler el miércoles, empresa internacional de análisis y datos sobre energía y transporte marítimo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la Marina estadounidense podría escoltar petroleros "si fuera necesario" a través del estrecho.

Ese mismo día, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que busca construir una coalición para reunir recursos, "incluidos militares", con el fin de garantizar la seguridad de las rutas marítimas esenciales para la economía mundial.

