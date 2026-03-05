Hay un gasoducto de 70 kilómetros en Jalisco, en el corredor del Valle del Tequila, que tiene como destino llevar gas natural a las destilerías de tequila. Es la infraestructura visible de una transición energética que en cinco años cuadruplicó el consumo del energético en el corredor del Valle del Tequila y en la industria tequilera.

La obra es de CH4, empresa distribuidora del energético, cuyas ventas al sector en 2025 cuadruplican las registradas en 2020. "Si comparamos lo que vendimos el año pasado contra 2020, suministramos cuatro veces más gas natural específicamente a clientes de la industria tequilera", afirmó Diego Covarrubias Gómez, gerente general de la compañía. La firma pasó de atender dos clientes tequileros hace cinco años a más de diez actualmente, y los primeros usuarios que migraron incrementaron su consumo en alrededor de 60%.

El sistema conecta desde La Venta del Astillero, en Zapopan, hasta el municipio de Tequila, atravesando cinco municipios estratégicos: Zapopan, El Arenal, Amatitán, Tequila y Tala.

El crecimiento de esta infraestructura responde a un sector en expansión. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), el tequila llega hoy a más de 120 países. En 2025 se exportaron casi 540 millones de botellas. Producir todo esto requiere energía, y datos del sector muestran que entre 2015 y 2020 la cantidad necesaria para hacer cada litro aumentó. Más tequila significa más energía, y la industria decidió utilizar gas natural para que el proceso fuera más eficiente y limpio en la producción de tequila.

El gobierno de Jalisco acompaña esa transición desde la política pública. Manuel Herrera Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, explicó que la administración estatal promueve la sustitución de combustóleo y diésel por gas natural como medida para reducir emisiones y fortalecer la competitividad industrial.

Actualmente, más de 20% de la industria del tequila ya utiliza gas natural. Foto: iSTOCK

"Nosotros queremos instrumentar el uso de gas natural en la industria, sobre todo en las que usan combustóleo y diésel para su operación", señaló.

En el caso del tequila, Herrera Vega subrayó que entre 68% y 76% de la energía utilizada en el proceso productivo es en forma de calor, principalmente en cocción, fermentación y destilación. "Cualquier cambio tecnológico en la elaboración del tequila tiene un impacto directo en la huella de carbono", indicó.

Casa Sauza: reducción medible de emisiones

Un ejemplo concreto es Casa Sauza, que en 2016 sustituyó combustibles alternos por gas natural en sus procesos térmicos de extracción, hidrólisis y destilación. El cambio eliminó el uso de combustóleo, redujo el contenido de azufre en la combustión y disminuyó los requerimientos de mantenimiento en equipos.

La compañía estima que la migración permite reducir alrededor de 3 mil 500 toneladas de CO₂ al año.

Transición energética en la producción de tequila

Actualmente, más de 20% de la industria del tequila ya utiliza gas natural. Desde 2016, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) coordina una Estrategia de Sustentabilidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

"La implementación de estrategias que impactan positivamente el cuidado del medio ambiente facilita el acceso a mercados más exigentes", señaló el organismo regulador.

Para el gobierno estatal, la expansión de infraestructura y la migración tecnológica en destilerías forman parte de una política que busca reducir la huella de carbono del tequila sin comprometer su escala productiva ni su competitividad internacional.

