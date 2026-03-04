A lo largo de los años, los videojuegos han evolucionado hasta convertirse en mucho más que una forma de entretenimiento: hoy son también una plataforma de expresión artística. En ese contexto, el pasado 19 de febrero se lanzó Pancito Merge para Nintendo Switch, un título inspirado en la cultura mexicana y en la riqueza de la repostería tradicional.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, Jessica Álvarez, conocida artísticamente como Vanila Ryder, ilustradora, artista y diseñadora mexicana de 27 años y residente de Coacalco en el Estado de México, compartió cómo nació su pasión por la ilustración y habló sobre su firme propósito de plasmar un pedacito de México en cada uno de sus proyectos profesionales, llevando su identidad y raíces culturales a cada creación.

Egresada de Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM Azcapotzalco, Jessica explicó que desde sus años de formación sintió una afinidad especial por la ilustración. Sus primeros acercamientos fueron a través de técnicas tradicionales de pincel; con el tiempo, amplió su panorama creativo al incursionar en la ilustración digital, apoyándose en nuevas herramientas y tecnologías que le permitieron consolidar su estilo propio.

Ella es Jessica Álvarez, ilustradora del Pancito Merge, videojuegos de Nintendo. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

La ilustradora detalló que la oportunidad de participar en Pancito Merge surgió de manera inesperada, justo cuando estaba en busca de un proyecto de videojuegos en el cual incursionar. Fue entonces cuando Antonio Uribe "Fáyer", amigo cercano de Jessica, director y uno de los programadores del videojuego, le presentó una propuesta prometedora: desarrollar un videojuego inspirado en la riqueza y tradición de la repostería mexicana.

México: un lugar lleno de sincretismos y tradiciones

Inspirada por el movimiento artístico y cultural del neomexicanísimo, Jessica comenzó a retratar panaderías locales gracias a un proyecto que necesitaba realizar para un curso de acuarelas en línea. "Mi maestra vivía en Japón y se inspiraba mucho de lo cotidiano, plasmaba su realidad", compartió.

De esta forma, Jessica tomó papel, pinceles y colores para comenzar a dibujar su entorno, con elementos visuales y símbolos locales. "Decidí unirme desde mi propia experiencia, desde mi propia visión", sentenció. Este interés regresó años más tarde, cuando la artista realizaba su proyecto de titulación en su carrera.

La técnica preferida de Jessica es la acuarela, inspirándose en los libros de texto de la SEP. Foto: Cortesía

Su tema principal fue la diversidad y la mezcla cultural en México, tomando como referencia la repostería nacional. "Rescaté esa investigación que había hecho sobre el impacto cultural que tiene el pan en México y me dediqué a hacer una pequeña tesina sobre algunos panes de México", explicó.

Tomando esta parte como impulso, Jessica se dispuso a cumplir con una misión personal: representar visualmente cada pieza de pan que existe en cada parte del país, desde el norte y centro hasta el sur del territorio mexicano. "De ahí salió un collage, una mezcla muy interesante de pancitos", mencionó.

La representación mexicana en la ilustración

Para Jessica, plasmar este tipo de elementos visuales en su trabajo es relevante para "sembrar la semilla de la curiosidad" en los jóvenes y las personas en general, una semilla que los haga indagar más sobre la mezcla de culturas que integran a México. "Trato de que sea una visión muy honesta", explicó.

Jessica siempre quiso participar en un videojuego a partir de su arte. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Asimismo, detalló que uno de sus enfoques es lograr que los símbolos de otros estados sean tomados en cuenta, visibilizando las distintas cosmovisiones y eliminando las ideas centralizadas y extranjerizadas de la cultura. "Siento una gran calidez del lugar donde vivo, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de mi día a día", detalló.

Un apapacho al corazón: un dibujo que abraza el alma

Para Jessica, es importante conectar emocionalmente con su público, hacer que sientan la calidez y confort de un abrazo en cada una de sus creaciones, además de evocar . "Para mí lo primordial es la sensación que va a provocar la imagen... Es muy padre ver cómo por medio de mi obra puedo conectar con tanta gente sin siquiera conocerla o usar palabras", relató.

Al ver el alcance y el recibimiento que está teniendo Pancito Merge, Jessica comparte su asombro. "El contexto de lo que estamos viviendo ayudó mucho a que este juego se sintiera como un abrazo... Fue como un recordatorio vivo y una afirmación visual de lo rica e importante que es nuestra cultura", mencionó, recordando el caso del chef británico Richard Hart, quien aseguró que "en México no existe la cultura del pan".

En sus obras, Jessica retrata su cotidianidad y el entorno que la rodea y la hace sentir protegida. Foto: Cortesía

Pancito Merge: una carta de amor al pan dulce

Al hablar más sobre el desarrollo del proyecto, Jessica reveló que las tareas se repartieron entre un equipo de cinco integrantes (programación, ilustración, editor de sonido y composición de música) bajo la guía de Antonio "Fáyer" Uribe. "Todo el equipo la verdad le puso bastante cariño al proyecto. Desde que inicié las pláticas con mi colega siempre fue de 'vamos a empezar a hacer este juego para divertirnos'... Preferimos mejor que fluyera como tuviera que fluir", espetó.

De acuerdo con Jessica, el videojuego tardó aproximadamente un año en desarrollarse, con mucha actitud, ganas y lo que se tenía al alcance. "Estos proyectos se sustentan por sí mismos, desde nuestros propios recursos, nuestro propio tiempo, nuestra propia energía", explicó Jessica al retratar los retos y desafíos principales de hacer este sueño realidad que, si bien inició por amor a su vocación se convirtió en un ejemplo de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo.

"Fue un gran ejemplo de qué tan grande un proyecto se puede lograr cuando nos juntamos con muchas personas, cuando hacemos comunidad, cuando conectamos y cada quien pone su cachito", dijo. Al profundizar sobre el proceso de selección de personajes de Pancito Merge, Jessica explicó que se trataron de elegir los más representativos. "Por eso está un ajolote, un xolo, pero también incluimos como al gatito y al perrito callejero, que, pues forma parte de nuestro cotidiano, de nuestras calles", detalló.

En México existen más de 600 tipos de pan, algunos con diferente nombre dependiendo la región. Foto: Instagram @vanila_ryder

En cuanto a su estilo visual y referentes artísticos, la artista explicó que su trabajo se ha inspirado en las ilustraciones de los libros de texto de "Español Lecturas" de la Secretaría de Educación Pública (SEP). "Yo crecí con ellos y la verdad son un fuerte referente visual en mis ilustraciones", confesó. Además, reveló que su técnica predilecta es la acuarela, pues permite transmitir de mejor manera una esencia más real, cercana y humana.

Además de los elementos mexicanos, Jessica también mencionó que la gráfica japonesa influyó mucho en su arte. Los aspectos gráficos y estéticos del anime acompañaron a la artista durante su desarrollo personal y profesional. De esta forma, su obra fusiona las tradiciones mexicanas, la gráfica de Japón con elementos de la cultura pop y mundo geek. Álvarez confesó que lo que más disfruta dibujar son los "diablitos" debido a su capacidad de adaptarse.

Finalmente, Jessica reveló que el pan con el que más se identifica es la piedra de chocolate, debido a la similitud que tiene su proceso de elaboración con su carácter y personalidad. "Yo siempre digo que sería la piedra con chocolate, porque la piedra como yo la conozco es la mezcla de los sobrantes de muchos panes que quedan en el día... Me gusta decir que me representa porque yo soy una mezcla de muchas cosas que me gustan", explicó.

Pancito Merge llegó a Nintendo Switch en febrero de 2026. Foto: Nintendo Latinoamérica

