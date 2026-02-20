Pancito Merge en Nintendo Switch; conoce el videojuego inspirado en la panadería mexicana tradicional

Dentro de la deliciosa y tradicional gastronomía mexicana destaca la presencia del pan de dulce: coloridas chonchas, bolillos, orejas, mantecadas, cuernitos y el famoso beso. Para rendir homenaje a este importante legado culinario, Nintendo Latinoamérica presentó su nuevo videojuego: Pancito Merge.

Esta nueva entrega independiente llegó a la Nintendo eShop el pasado jueves 19 de febrero de 2026 y está disponible para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El juego se puede adquirir por un precio de tan solo 79.20 pesos mexicanos, gracias a un descuento del 20%.

Desarrollado por el creador mexicano Antonio “Fáyer” Uribe junto a un equipo que incluye desde ilustración (Vanilla Ryder) y sonido (Majo Félix), este título se presenta como una celebración del pan dulce tradicional mexicano, llevando al mundo digital la calidez y variedad de las panaderías locales.

La jugabilidad del título es sencilla, inspirado en los clásicos juegos de rompecabezas. En la entrega encontrarás bolillos, cuernitos y conchas deliciosas. Foto: Cortesía

¿Cómo es la jugabilidad de Pancito Merge?

Pancito Merge pertenece al género de juegos de rompecabezas de tipo "merge" o "fusión", donde los jugadores deben combinar piezas de pan dulce como conchas, cuernitos, polvorones y otros panes tradicionales para formar versiones más grandes de nivel superior, acumulando puntos y desbloqueando tipos de pan diferentes.

Una característica distintiva del juego es que cada cierto número de movimientos aparece un cliente (un ajolote, un luchador y una señora) con un pedido específico de pan, el cual debe ser entregado para conseguir recompensas adicionales, añadiendo un elemento estratégico a las partidas y prometiendo horas infinitas de diversión con cultura.

Esta mecánica recuerda a otros títulos casuales del género, pero con un giro cultural, pues, cada elemento del juego está inspirado en la panadería mexicana, evocando sabores y tradiciones que forman parte del día a día en el país. No obstante, al jugar debes ser cuidadoso, ya que, si la bolsa se llena por completo, la partida terminará.

Pancito Merge: una carta de amor a la cultura y tradición

Los desarrolladores han descrito Pancito Merge como una “carta de amor” a la cultura y alegría del pan dulce mexicano, destacando no sólo la jugabilidad sencilla utilizada en los clásicos juegos de bloques, sino también el universo visual y estético que celebra la tradición panadera del país.

Este enfoque ha generado atención especial en redes sociales y entre jugadores interesados en propuestas que integran elementos culturales con mecánicas accesibles y acogedoras para jugadores de todas las edades interesados en experiencias creativas y culturales.

