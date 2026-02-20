La primera convocatoria pública para una reunión de Therians en Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó sin la participación esperada de integrantes de ese colectivo, a pesar de la atención y expectativa que levantó en redes sociales y medios de comunicación.

La cita estaba programada para este viernes 20 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en la zona de "Las Islas" dentro del campus universitario, con la intención de construir un espacio seguro de convivencia para todas aquellas personas que dicen identificarse psicológica o espiritualmente con algún animal doméstico o salvaje.

El fenómeno social Therian continúa generando debate en redes sociales y entre distintos sectores del público, tanto por su significado y trasfondo como una forma de expresión e identidad individual, como por los riesgos que imponen en la salud mental de los jóvenes y su integración saludable a la sociedad.

Diversos medios asistieron expectante a lo que pudiera ocurrir, sin embargo, los Therians no hicieron su aparición estelar. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Un fracaso total: primera reunión de Therians en CDMX

El primer encuentro presencial entre los miembros de esta comunidad provocó gran interés en la población mexicana, pues prometía un rato memorable lleno de actividades colectivas, como una carrera temática. Sin embargo, cuando llegó el día y la hora señalada, no se presentó ninguno de los miembros de la comunidad.

Las imágenes y videos que circularon en redes muestran a varios grupos de estudiantes curiosos y reporteros congregados en el lugar, pero no a los miembros del movimiento que se había anunciado digitalmente por plataformas digitales. Algunos estudiantes incluso realizaron carteles para darles la bienvenida.

Aunque sí hubo algunos jóvenes que afirmaron formar parte del fenómeno, ninguno mostró la caracterización que se había popularizado previamente en las redes: máscaras o accesorios inspirados en animales, como orejas y colas peludas, por lo que la presencia fue prácticamente inexistente en comparación con la expectación creada.

Aunque no se confirmó la autenticidad de la reunión, la convocatoria generó gran expectativa. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Este resultado se produce en un contexto en el que los therians han ganado visibilidad en internet, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde personas comparten contenidos mostrando comportamientos animales como ladrar, morder o aullar, además de explicar supuesto "despertar" que revelan experimentar.

Las autoridades universitarias habían aclarado antes del evento que no se trataba de un encuentro respaldado por la universidad ni organizado formalmente por algún colectivo estudiantil, sino más bien por cuentas externas y publicaciones virales, lo que podría haber influido en la baja participación real.

No obstante, luego de varias horas, dos personas que se identificaron como Therians aparecieron sin máscara ni caracterización y realizaron algunas actividades como una carrera a cuatro patas, beber agua de un recipiente y dar algunos giros y vueltas.

La convocatoria fue difundida por el grupo de "Ingenieros UNAM" en Facebook. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

