God Of War: lanzan primer vistazo de Kratos y Atreus en la nueva serie live action; así serán

Este viernes 27 de febrero, Amazon Prime Video lanzó las primeras imágenes de la serie live-action basada en la emblemática saga de videojuegos God of War, desarrollada por Santa Monica Studios. Las grabaciones de la serie ya están en marcha, en la ciudad de Vancouver en Canadá.

En las fotografías compartidas por la plataforma de streaming en sus cuentas principales de redes sociales, se puede ver al protagonista del juego Kratos, un espartano y semidiós conocido como "El Fantasma de Esparta", junto a su hijo Atreus, hijo de la gigante Laufey y un hábil arquero.

Estos dos personajes serán interpretados por los actores Ryan Hurst, conocido por Sons of Anarchy y por haber dado voz a Thor en el juego de God of War Ragnarök. Por su parte, Atreus será interpretado por Callum Vinson, reconocido por su papel en la serie de Chucky.

God of War es exclusivo para las consolas de Sony.

¿Qué se sabe de la serie?

Con dos temporadas confirmas de 10 episodios cada una, el inicio del rodaje de la serie fue anunciado este 27 de febrero. La serie es una colaboración entre Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions y Tall Ship Productions.

En el elenco oficial figura la participación de distintas figuras claves y estrellas destacadas, como el actor Mandy Patinkin como Odin, conocido por su papel en Homeland y en Criminal Minds; además de Ólafur Darri Ólafsson como Thor, conocido por Severance y The Tourist.

Por otro lado, el actor Max Parker dará vida a Heimdall, Alastair Duncan interpretará a Mimir, Danny Woodbrun y Jeff Gulka serán los hermanos Brok y Sindri, mientras que Ed Skrein interpretará a Baldur, conocido por dar vida al villano Ajax en Deadpool.

Padre e hijo. Aquí tienen un primer vistazo a Kratos y Atreus en la serie de God of War, ya en producción para Prime Video.



Su viaje hacia la cima más alta comienza. pic.twitter.com/gkV33D2SX2 — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) February 27, 2026

¿De qué tratará la serie?

La serie retomará la historia de los dos juegos más recientes de God of War, en los que Kratos debe criar a su hijo Atreus, de 10 años de edad, mientras lucha contra los dioses del panteón nórdico. Ambos personajes se embarcarán en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye.

A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su primogénito a ser una mejor deidad, mientras que Atreus trata de demostrarle cómo ser un mejor ser humano. En la imagen compartida, Kratos y Atreus comparten una tierna escena en Midgard, mientras intentan cazar algo con el arco.

