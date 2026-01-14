¿Quién es Ryan Hurst?; actor interpretará a "Kratos" en la serie "God of War"

La serie live action de God of War comienza a tomar forma y uno de los anuncios que más conversación ha generado es la elección de Ryan Hurst como Kratos.

SONY confirmó oficialmente el casting a través de sus redes sociales, despejando meses de especulación sobre quién podría encarnar al legendario Fantasma de Esparta en televisión.

Hurst no es un nombre ajeno para el público ni para los seguidores de la franquicia. El actor cuenta con una trayectoria sólida en televisión y cine, destacando por papeles de fuerte carga física y emocional.

Ha participado en producciones como Sons of Anarchy, The Walking Dead, Outsiders y más recientemente The Abandons, construyendo una carrera asociada a personajes complejos, intensos y de presencia imponente, cualidades que resultan clave para dar vida a Kratos.

God of War es exclusivo para las consolas de Sony.

Ryan Hurst y su vínculo previo con el universo God of War

Uno de los elementos que más llamó la atención del anuncio es que Ryan Hurst ya formaba parte del universo God of War. El actor interpretó a Thor en el videojuego God of War Ragnarök, papel por el que fue nominado a los BAFTA Games Awards en la categoría de actuación. Este antecedente refuerza la conexión del actor con la saga y su entendimiento del tono narrativo que caracteriza a la franquicia.

El estudio Santa Monica Studio celebró públicamente la elección de Hurst, señalando que se une a un linaje de actores que han dado voz y cuerpo a Kratos. T. C. Carson interpretó al personaje durante la saga griega, mientras que Christopher Judge lo encarnó en la etapa nórdica. Con esta serie, Hurst se convierte en el tercer actor en asumir el reto de representar a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop contemporánea.

La adaptación televisiva retomará el arco narrativo introducido en 2018, centrado en la relación entre Kratos y su hijo Atreus, un eje emocional que redefinió la franquicia y la llevó a un terreno más íntimo y reflexivo, sin abandonar la épica mitológica que la caracteriza.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Producción, rodaje y lo que se espera de la serie

La serie de God of War es una colaboración entre Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions y Tall Ship Productions. Ronald D. Moore funge como showrunner, guionista y productor ejecutivo, acompañado por un equipo creativo con experiencia en grandes producciones televisivas. La dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Frederick E. O. Toye, reconocido por su trabajo en Shōgun y The Boys.

El rodaje de la primera temporada comenzará en marzo en Vancouver, Canadá, y la serie contará con 10 episodios.

De acuerdo con información de la industria, Prime Video ya dio luz verde a una segunda temporada, lo que refleja la confianza del estudio en el proyecto. El estreno está previsto para finales de 2026 o incluso 2027.

