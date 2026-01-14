¡Menos de $1,000 pesos! Las 5 mejores ofertas en tenis para hombre que no puedes dejar escapar

Si estás pensando en renovar tus tenis sin gastar de más, este es el momento ideal para hacerlo.

Desde modelos cómodos para el día a día hasta opciones deportivas de marcas reconocidas, reunimos las cinco mejores ofertas en tenis para hombre que destacan por su calidad, estilo y precio.

Las 5 mejores ofertas en tenis para hombre

Tenis Breaknet

La marca Adidas cuenta con este el calzado de color negro, con las tres franjas blancas características de la marca en el costado y el logotipo impreso en blanco. Cuenta con agujetas negras, un acabado tipo piel sintética y una suela blanca de goma que aporta contraste y un estilo limpio. Su diseño es clásico y versátil, ideal para uso casual o para el día a día. Su precio al público es de $620. CONSÍGUELO AQUÍ

Tenis Response Runner

Si lo tuyo es correr, Adidas muestra un tenis deportivo en color blanco. Está confeccionado con malla transpirable, lo que sugiere ligereza y ventilación para actividades físicas o caminatas prolongadas. Cuenta con agujetas blancas, un cuello acolchado para mayor comodidad y una suela gruesa de espuma, diseñada para brindar amortiguación y soporte. Su estilo es moderno, minimalista y funcional, ideal tanto para entrenar como para uso diario. Su precio al público es de $965. CONSÍGUELO AQUÍ

Tenis Run 70s 2.0 Día de los Muertos

El tenis de la marca Adidas presenta una combinación de colores llamativa, predominando el negro en el exterior, con agujetas color naranja que contrastan de forma destacada. En el interior se aprecia un forro morado, donde se lee la frase “Sabores que nos unen”, lo que sugiere una edición especial o temática. Su precio al público es de $855. CONSÍGUELO AQUÍ

Tenis Nike Court Shot

La marca Nike presenta este calzado, el cual tiene un diseño minimalista y limpio, con acabado tipo piel sintética, agujetas blancas y el logotipo Swoosh de Nike discretamente integrado en el costado y en la entresuela. Por su estética sobria y versátil, es un modelo ideal para uso casual, combinable con distintos estilos de vestimenta. Su precio al público es de $899. CONSÍGUELO AQUÍ

Tenis Puma 9-t sl

Puma revoluciona su calzado con este calzado en color blanco. Tiene un diseño clásico y deportivo, con un acabado tipo piel sintética y agujetas blancas. Es un modelo versátil, ideal para uso casual y para complementar looks urbanos o deportivos. Su precio al público es de $945. CONSÍGUELO AQUÍ

aosr