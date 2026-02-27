Netflix retira su oferta con Warner Bros y desata ola de memes; ¿Paramount tomará la ventaja?

Este jueves 26 de febrero, la empresa de entretenimiento Netflix retiró su oferta para adquirir los segmentos activos de Warner Bros Discovery, esto es, el estudio cinematográfico y el servicio streaming. Su repentina salida del campo de batalla abrió la posibilidad de que Paramount responda con mayor fuerza y cierre de una vez por todas el negocio.

La junta directiva de Warner Bros dio a conocer que la oferta planteada por Paramount, propiedad de Skydance, para comprar la empresa completa era superior al acuerdo previamente estipulado con Netflix, con 111 mil millones de dólares. Tras pasar cuatro días para presentar una contraoferta, el gigante conglomerado se retiró del acuerdo.

Netflix se negó a aumentar su oferta debido a que el acuerdo ya no era una propuesta "financieramente atractiva". De esta manera, mientras Netflix ofrecía un total de 27,75 dólares por acción, Paramount aumentó su oferta a 31 dólares por acción en efectivo, además de un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026.

Retiro de Netflix por compra de WB desata ola de memes

El enfrentamiento financiero se había posicionado como una de las disputas más mediáticas entre grupos empresariales en redes sociales, generando gran expectativa frente a la decisión final de Warner Bros Discovery.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales reaccionaron con humor y memes divertidos, representado el enfrentamiento de estas grandes compañías de entretenimiento y cine. Diversos grupos de análisis critican la deuda masiva adquirida por Paramount.

En plataformas como X, las apuestas por el futuro de ambas compañías se debaten intensamente, con futuros escenarios posibles y críticas a decisiones presentes. Por otro lado, tras la renuncia de Netflix, sus acciones subieron un 9% este viernes.

La victoria de Paramount frente a Netflix sorprendió a todos en plataformas digitales. A pesar de las dudas e incertidumbre, ganó.

La respuesta de Netflix frente a un posible aumento en la oferta dejó sorprendidos a todos. Paramount adquirió los estudios de cine y televisión de WBD, además de HBO Max y el canal de noticias CNN.

La derrota de la enorme compañía de entretenimiento no pasó desapercibida y diversos usuarios bromearon con ello en redes sociales.

La pelea por fin terminó y la balanza se inclinó a favor de Paramount Skydance, bajo el mando de David Ellison. Los usuarios están a la espera de lo que pueda traer el futuro para la industria del cine y televisión.

