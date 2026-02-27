Pokémon Viento y Ola: así será la nueva generación que llegará a Nintendo Switch 2; ¿cuándo jugarlo?

Con motivo de la celebración número 30 del Pokémon Day, este viernes 27 de febrero se llevó a cabo el Pokémon Presents, bajo la presentación de Tsunekazu Ishihara, presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, en el que se revelaron distintos anuncios inéditos, novedades y sorpresas únicas.

Durante el cierre del evento especial, se reveló el primer adelanto exclusivo de un nuevo videojuego que se unirá a la franquicia, con dos versiones diferentes: "Pokémon Viento" y "Pokémon Ola", desarrollado por Game Freak para Nintendo Switch 2, confirmando todas las especulaciones de los fanáticos de la saga.

El tráiler de presentación combina bocetos a acuarela y lápiz, gráficos hiperrealistas y escenas en acción real, mostrando algunas de las regiones que, han aparecido en los antiguos juegos, para por fin mostrar el nuevo ecosistema y escenarios que integrarán la décima generación de Pokémon.

Anuncian nuevo Pokémon Viento y Ola en el marco del Pokémon Day este 27 de febrero. Foto: Pokémon.com

Así es la décima generación de Pokémon

En estos juegos los usuarios podrán adentrarse en una nueva aventura salvaje, a través de un mundo abierto compuesto de hermosas islas erosionadas por fuertes vientos y un inmenso océano de aguas cristalinas mecidas por olas salvajes, además de volcanes ardientes y toboganes acuáticos, rodeado de un clima tropical y arrecifes en las costas.

A lo largo de este intrépido viaje, los jugadores formarán equipo con toda clase de criaturas que los ayudarán a enfrentar desafíos de todo tipo y a sobreponerse a las fuerzas de la naturaleza que se interpondrán en su camino. Los atuendos de los personajes principales dependerán de la versión de juego que se elija: "Viento" u "Ola".

Por su parte, los tres Pokémon que acompañarán al protagonista serán: el alegre y torpe Browt, un ave de tipo planta; el simpático e inocente Pombon, un perrito de tipo fuego; así como el inteligente Gecqua, un geco de tipo agua. Hasta el momento solo se conoce sus etapas base y se espera que más adelante se muestren sus evoluciones.

Estos son los pokémon principales de los juegos: Browt, Pombon y Gecqua. Foto: Pokémon.com

Asimismo, en el adelanto se dejaron ver dos nuevas versiones de Pikachu, con estilos temáticos de estos juegos. El Sr. Vientachu lleva un elegante sombrero de playa blanco y una coqueta camisa floreada con gafas de sol, mientras que la Sra. Olachu lleva una gorra y un colorido traje de baño de dos piezas. Estas criaturas formarán parte esencial del juego.

¿Cuándo se estrenará este nuevo juego?

El lanzamiento simultáneo de "Pokémon Viento" y " Pokémon Ola" se tiene previsto para todo el mundo en algún punto del año 2027, con un lanzamiento exclusivo para Nintendo Switch 2. Así que, mientras esperas el estreno de este nuevo título, conoce un poco más sobre los protagonistas:

Browt

Personalidad : es enérgico , corre por todas partes y realiza el proceso de la fotosíntesis mediante las hojas en sus cejas; además, es alegre y un poco torpe.

: es , corre por todas partes y realiza el proceso de la fotosíntesis mediante las hojas en sus cejas; además, es alegre y un poco torpe. Categoría : Pokémon Polloporoto.

: Pokémon Polloporoto. Tipo : Planta.

: Planta. Altura y peso: 0.3 metros y 3.5 kilogramos.

0.3 metros y 3.5 kilogramos. Habilidad: Espesura.

Pombon

Personalidad : es simpático e inocente, el calor que producen sus pulmones hace que su pecho emita un brillo peculiar.

: es simpático e inocente, el calor que producen sus pulmones hace que su pecho emita un brillo peculiar. Categoría : Pokémon perrito

: Pokémon perrito Tipo : Fuego

: Fuego Altura y peso: 0.4 metros y 6.7 kilogramos.

0.4 metros y 6.7 kilogramos. Habilidad: Mar de llamas

Gecqua

Personalidad : es inteligente y pretencioso, usa su cola para lanzar esferas de agua saltarinas, sabe cómo moverse con astucia.

: es inteligente y pretencioso, usa su cola para lanzar esferas de agua saltarinas, sabe cómo moverse con astucia. Categoría : Pokémon Acuageco.

: Pokémon Acuageco. Tipo : Agua.

: Agua. Altura y peso: 0.3 metros y 4.3 kilogramos.

0.3 metros y 4.3 kilogramos. Habilidad: Torrente.

