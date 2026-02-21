Él es Fáyer, el desarrollador mexicano que creó “Pancito Merge”; videojuego de Nintendo Switch ha causado furor en redes

Este jueves 19 de febrero la compañía Nintendo Latinoamérica lanzó el videojuego Pancito Merge, un juego inspirado en la panadería tradicional mexicana y que rinde homenaje al legado del pan dulce en la gastronomía nacional.

Este título se encuentra disponible en la Nintendo eShop para los dispositivos portátiles de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, con un costo de 79.20 pesos mexicanos por un descuento temporal del 20%. Además, también puede encontrarse para PC en la tienda de Steam por un costo de 99 pesos.

Esta entrega forma parte del género de juegos de rompecabezas de tipo "merge" o "fusión", en el que los jugadores deben combinar o fusionar piezas de pan dulce como conchas, cuernitos, mantecadas y bolillos para formar versiones más grandes de nivel superior, acumulando puntos y desbloqueando distintos tipos de pan.

Fáyer: la mente detrás de Pancito Merge

Criado en Chilchota en Michoacán, Antonio Uribe "Tony" es un desarrollador y diseñador independiente de videojuegos, con experiencia en la creación, diseño narrativo y programación de títulos creativos. Su trabajo suele distinguirse por propuestas visuales originales y auténticas, mezclando mecánicas sencillas con elementos y narrativas culturales.

Uribe estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inspirado por su deseo de la infancia. En 2014 cofundó y trabajó durante cinco años como desarrollador y director en HyperBeard Games, uno de los estudios de juegos móviles más importantes del país, con títulos caracterizados por ser "lindos e informales".

Con una trayectoria en los videojuegos de más de 10 años, Antonio ha desarrollado, diseñado y lanzado más de 20 juegos, entre los que destacan "¡Cava! ¡Cava! ¡Dino!" de 2025, "ARCO" de 2024, "DILEMO" de 2022, "AXOLOCHI" de 2018 y "KleptoCats", el cual cuenta con varios cortometrajes animados y una colaboración con Cartoon Network. Su primer proyecto "TapTap Piñata!" fue lanzado en 2011 para Android.

El videojuego está disponible para Nintendo Switch 1 y 2, además de Steam para PC. Foto: Cortesía

En cuanto a sus logros, en 2019 fue reconocido con el premio "Talent Award Gamer" por ser un referente en la industria de videojuegos en México. Además, ha impartido más de 20 charlas sobre desarrollo de videojuegos en Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica. Por otro lado, Antonio representa a su país en la Federación LATAM de Videojuegos.

El nacimiento de Pancito Merge: un homenaje a la panadería

Su visión creativa para Pancito Merge nació de una pasión por el tema central: el pan dulce mexicano, celebrando la calidez, la tradición y la creatividad de la repostería mexicana. En colaboración con la artista digital e ilustradora mexicana Vanila, este videojuego casual promete horas de diversión en horas de descanso y relajación, conectando profundamente con el público.

Con un toque de estrategia y una pizca de tradición, Pancito Merge combina la alegría de los clásicos juegos de bloques con el vibrante espíritu de la panadería de barrio. Además de la mecánica de fusión de elementos, hay otra estrategia innovadora: cada cinco entregas, un cliente aparecerá con una solicitud específica. Pero debes ser cuidadoso, pues si la bolsa se llena, la partida termina.

