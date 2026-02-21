El creador de contenido y empresario estadounidense James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, sorprendió una vez a sus seguidores con un nuevo proyecto humanitario alrededor del mundo, principalmente, en regiones de difícil alcance, con mayor escasez económica y malas condiciones sanitarias.

En esta ocasión, el influencer tomó la iniciativa de financiar la construcción de 10 escuelas en Ghana, Ecuador, Estados Unidos, India y México, con el objetivo de que más niños y niñas tengan acceso a una educación segura y óptima, mejorando su calidad de vida y las oportunidades de los miembros de comunidades rurales.

Con ayuda de un equipo de construcción especializado y amigos cercanos, Jimmy renovó las aulas de clases de estas comunidades y construyó más salones para que los niños puedan seguir aprendiendo, con el objetivo de eliminar el trabajo infantil y aumentar la asistencia de los estudiantes en las escuelas.

Lee también: ¿Tomas jugo de limón?; esta es la razón clave para beberlo en ayunas

"Me rompe el corazón que más de 200 millones de niños no tengan acceso a una educación segura, por ello dedicamos meses a construir escuelas en todo el mundo", detalló. La iniciativa se logró gracias al apoyo de varias empresas y fundaciones, como Fundación Televisa, T-Mobile, Lowe's y Fundación Rockefeller.

¿Cómo quedó la escuela de MrBeast?

La infraestructura educativa que el creador de contenido construyó en México está ubicada en una zona rural al sur del Estado de México, específicamente en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, perteneciente al municipio de Almoloya de Alquisiras.

Este proyecto consistió en la edificación desde cero de una escuela de Educación Media Superior, debido a que los estudiantes de esta localidad tenían que compartir un solo plantel desde la secundaria hasta el bachillerato por la falta de aulas acondicionadas.

Lee también: EDC México 2026; los mejores memes que dejó el inicio del festival en la CDMX

Las instalaciones escolares también fueron equipadas con una cancha de fútbol y oficinas administrativas equipadas para el personal docente, quienes aseguraron que por la falta de espacio realizaban sus tareas desde sus automóviles. La iniciativa se realizó junto al actor mexicano Eugenio Derbez, quien fue visto junto al creador a finales de enero.

Una labor con amor y humanidad

Además de construir diversas aulas de clase para los estudiantes y llevar material didáctico como mesas, pizarrones, pupitres y juguetes, el influencer construyó departamentos para algunos de los profesores de las escuelas en la India, quienes gastan cerca de un tercio de su salario en trasladarse a su lugar de trabajo.

También se construyeron baños y lavabos para que puedan lavarse las manos. Por otro lado, al ver las condiciones en que se sostenían los estudiantes de las comunidades, decidió también perforar pozos de agua potable para evitar enfermedades intestinales, así como cuartos de cocinas para preparar almuerzos de calidad.

Las instalaciones fueron equipadas con una enorme cancha de fútbol. Foto: Captura de pantalla YouTube

Asimismo, el empresario se comprometió a dotar a cada una de las escuelas con alimento gratis por los siguientes cinco años, como parte de un programa de alimentación escolar. "No venimos simplemente a construir escuelas, venimos a cambiar por completo la vida de las comunidades", afirmó.