Este fin de semana la capital del país se pinta de colores vibrantes y fosforescentes, pues durante el 21 y 22 de febrero se estará llevando a cabo el popular festival de música electrónica, EDC México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La legendaria fiesta que combina escenarios masivos, tecnología, pirotecnia, arte y música, comenzó el pasado viernes, 20 de febrero, y únicamente en su primer día, acudieron alrededor de 110 mil personas.

Este festival, conocido por ser una explosión de energía, música y cultura pop, está una vez más, reuniendo a los artistas del género más grandes del mundo, como Hardwell, Zedd, Alesso, Above and Beyond, Charlotte de Witte, Steve Angelo, John Summit, James Hype, Vini Vici o Jessica Audiffred.

Lee también EDC México 2026: conoce el mapa del festival para localizar los escenarios; evita perderte de la mejor experiencia

Foto: EDC México

Los mejores memes que dejó el inicio de EDC México 2026

Como es costumbre, usuarios e internautas celebraron el inicio del esperado festival con una ola de memes en diversas plataformas digitales.

Entre imágenes que expresan emoción por el evento, otras que hacen referencia a chistes locales y los que se burlan, estos son los mejores memes que dejó el inicio de EDC México 2026.

Algunos usuarios hicieron referencia al consumo de bebidas alcohólicas que suele hacerse en el festival.

Memes de EDC México 2026. Foto: X

Otros mencionaron que quedarán "fumigados".

Lee también ¿Qué es el six seven?; el reto viral de TikTok al que se sumó Sheinbaum

Algunos internautas comentaron sobre su desilusión, pues no asistirán al evento.

Otros trolearon a las personas que se "enamoran" de alguien en el festival, y probablemente no los vuelvan a ver.

Memes de EDC México 2026. Foto: Facebook

Unos usuarios hablaron sobre sus outfits para el evento.

Por último, algunos usuarios se burlaron de los totems que llevaron los asitentes a esta edición del festival.

Memes de EDC México 2026. Foto: X

También te interesará:

¿Qué es el six seven?; el reto viral de TikTok al que se sumó Sheinbaum

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu