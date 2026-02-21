Más Información

Este fin de semana la capital del país se pinta de colores vibrantes y fosforescentes, pues durante el 21 y 22 de febrero se estará llevando a cabo el popular festival de música electrónica, , en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La legendaria fiesta que combina escenarios masivos, tecnología, pirotecnia, arte y música, comenzó el pasado viernes, 20 de febrero, y únicamente en su primer día, acudieron alrededor de 110 mil personas.

Este festival, conocido por ser una explosión de energía, música y cultura pop, está una vez más, reuniendo a los artistas del género más grandes del mundo, como Hardwell, Zedd, Alesso, Above and Beyond, Charlotte de Witte, Steve Angelo, John Summit, James Hype, Vini Vici o Jessica Audiffred.

Foto: EDC México
Foto: EDC México

Los mejores memes que dejó el inicio de EDC México 2026

Como es costumbre, usuarios e internautas celebraron el inicio del esperado festival con una ola de memes en diversas plataformas digitales.

Entre imágenes que expresan emoción por el evento, otras que hacen referencia a chistes locales y los que se burlan, estos son los mejores memes que dejó el inicio de EDC México 2026.

@edprydz

@EDC México #Meme #MemeCut #boletos #edc #edcmexico #lineup #lineupedc2024 #concierto #rave #amigos

♬ Boneless - Steve Aoki / Chris Lake / Tujamo

Algunos usuarios hicieron referencia al consumo de bebidas alcohólicas que suele hacerse en el festival.

Memes de EDC México 2026. Foto: X
Memes de EDC México 2026. Foto: X

Otros mencionaron que quedarán "fumigados".

@giocarriche

#Meme #MemeCut EDC México 2024 EDC

♬ Aria DANNY AVILA remix - DANNY AVILA

Algunos internautas comentaron sobre su desilusión, pues no asistirán al evento.

Otros trolearon a las personas que se "enamoran" de alguien en el festival, y probablemente no los vuelvan a ver.

Memes de EDC México 2026. Foto: Facebook
Memes de EDC México 2026. Foto: Facebook

Unos usuarios hablaron sobre sus outfits para el evento.

Por último, algunos usuarios se burlaron de los totems que llevaron los asitentes a esta edición del festival.

Memes de EDC México 2026. Foto: X
Memes de EDC México 2026. Foto: X

