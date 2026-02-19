EDC México 2026: conoce el mapa del festival para localizar los escenarios; evita perderte de la mejor experiencia

La CDMX está a punto de llenarse de la energía vibrante de EDC México 2026, uno de los festivales de música electrónica más icónicos del país, que se llevará a cabo este 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En vísperas de esta edición del Electric Daisy Carnival, miles de personas se preparan para disfrutar de una experiencia que combina escenarios masivos, tecnología, pirotecnia, arte y música, junto a sus DJs favoritos.

Por eso, aquí te compartimos el mapa oficial del recinto y algunas de las actividades que harán que este festival de música sea una fiesta de electrónica inolvidable.

El festival se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la CDMX. Foto: Cortesía

Mapa oficial de EDC México 2026

EDC México 2026 contará con nueve escenarios, los cuales estarán distribuidos estratégicamente para potencializar la experiencia de los asistentes:

KineticFIELD: Escenario principal

Escenario principal Circuit GROUNDS

Neon GARDEN: techno/house

techno/house Waste LAND: hardstyle

hardstyle Stereo BLOOM

Bionic JUNGLE

Dos Equis STAGE

Búho STAGE

Boombox ARTCAR

Mapa EDC México 2026. Foto: EDC México

Actividades exclusivas en el EDC México 2026

En los últimos años, los festivales de música han incorporado cada vez más experiencias que juegan con la tecnología y el diseño. En este contexto, EDC México 2026 estará marcado por tres días de música electrónica, arte inmersivo, juegos mecánicos, pirotecnia y una gran variedad de actividades únicas.

Por lo anterior, Dos Equis formará parte de EDC México 2026 con una activación que propone una pausa dentro del recorrido habitual del festival.

Se trata de un espacio abierto al público, pensado para que los asistentes entren y exploren sin una dinámica predefinida. La experiencia integra elementos de tecnología robótica y un enfoque sensorial que busca generar interacción desde la curiosidad más que desde la explicación directa.

Como parte de la experiencia, habrá una barra con tres bebidas creadas exclusivamente para esta edición del festival, presentadas sin detallar sus ingredientes, reforzando la idea de descubrimiento y de atreverse a probar lo nuevo y lo desconocido como extensión natural del ritual del festival.

Esta activación se suma a otras presencias de la marca dentro del evento, como su escenario dedicado a proyectos musicales emergentes, en una estrategia que busca integrarse a la experiencia cultural del evento.

