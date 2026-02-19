Toy Story 5: lanzan primer tráiler completo de la película de Pixar; avance muestra a "Lilypad", la nueva villana

Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco y todos los icónicos personajes de "Toy Story" están de regreso, ya que Disney y Pixar acaban de lanzar el tráiler oficial de la quinta entrega de la franquicia.

Tras siete años de espera, este 2026 los juguetes que han marcado a generaciones completas vuelven a la pantalla grande con una aventura que expone una de las amenazas más importantes en la actualidad: la tecnología.

Este tráiler da un vistazo más detallado a la trama de "Toy Story 5" y muestra por primera vez interacciones de la gran villana de la historia, "Lilypad", una tableta inteligente para niños, que es el nuevo accesorio de Bonnie Anderson.

En esta entrega la villana será una tablet llamada “Lilypad” que tiene otros conceptos de las necesidades de Bonnie.

¿De qué tratará Toy Story 5?

La quinta entrega de Toy Story retomará las aventuras de los juguetes, sin embargo, en esta ocasión, deberán enfrentarse a "Lilypad", la nueva tableta de Bonnie, que pondrá en riesgo la relación de los juguetes tradicionales con la pequeña.

Ante la crisis, Jessie decide llamarle a Woody, quien regresa para ayudar a sus amigos a recuperar la atención de Bonnie y aparece con una ligera calvicie en la cabeza.

Entre todos, lucharán por demostrar que la tecnología no puede reemplazar la diversión que se genera con los juguetes tradicionales, donde la imaginación, la interacción humana y la presencia son indispensables y nutren a los niños.

Este tráiler oficial, lleno de nostalgia, acción y aventura, vuelve a poner al centro la gran batalla de nuestros tiempos: ¿juguetes vs tecnología?; y nos recuerda el poder de la amistad en los momentos importantes de la vida.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Fecha: 18 de junio de 2026

18 de junio de 2026 Contexto: Es el lanzamiento estelar de Pixar para la temporada veraniega.

