“Lady Naucalpan” en Polanco: ciclista acusa amenazas de muerte tras agresión; “en México, si no te matan, no hay delito”

Las redes sociales ya tienen a la primera protagonista viral del año. En cuestión de horas, el nombre de Victoria, ahora conocida como “LadyNaucalpan”, se convirtió en tendencia luego de difundirse un video donde aparece agrediendo a una ciclista en calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Surge el apodo #LadyNaucalpan tras la agresión de una joven contra la doctora Daniela Torres en calles de la #CDMX.



La agresora fue detenida, pero posteriormente liberada junto con su madre, pese a que la víctima denunció que la mordió, le roció gas pimienta e intentó… pic.twitter.com/beVxxOHf2b — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) February 19, 2026

El altercado, captado por testigos, muestra el momento en que la joven confronta a una usuaria del sistema Ecobici, a quien mordió durante la discusión. En las imágenes también se le escucha lanzar insultos y amenazas, además de asegurar que su abuelo es presidente municipal de Naucalpan de Juárez.

Las declaraciones de la joven generaron confusión entre usuarios, ya que actualmente la presidencia municipal de Naucalpan está a cargo de Angélica Moya. Sin embargo, en redes algunos señalaron que podría referirse a Mario Ruiz de Chávez, quien gobernó el municipio entre 1992 y 1994.

Ciclista acusa amenazas de muerte tras agresión

La víctima, identificada como Daniela González, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que, aunque su agresora fue detenida, posteriormente fue liberada y actualmente se encuentra en su domicilio.

"Estas personas andan sueltas por la calle. Ella y su mamá", dijo.

Además, con visibles secuelas en la mano por la mordida, la ciclista denunció haber recibido más de 40 amenazas de muerte.

"Lo que pasa en México es que si no te matan, no hay delito que perseguir [...] estas son consideradas lesiones menores", expresó al señalar que las lesiones fueron consideradas menores.

Según su testimonio, el ataque comenzó cuando le arrojaron gas pimienta en el rostro y posteriormente descendieron del vehículo para confrontarla.

"Primero me echaron gas pimienta en la cara que yo creo que era chino porque no me hizo nada. Y después se bajaron del coche, porque hay que matar a los ciclistas, porque son muy lentos, literal esa fue la razón".

Además, sostuvo que pese a los mensajes que ha recibido la agresora en redes sociales, esta se muestra “orgullosa” de lo ocurrido.

"Muchos de mis seguidores le han mandado mensajes, pero ella está muy orgullosa de haberme mordido", finalizó.

