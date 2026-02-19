Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce la lista completa de promociones irresistibles

La industria del entretenimiento en México mantiene una dinámica de accesibilidad mediante estrategias de lealtad comercial.

El programa conocido como "Jueves de 2x1" representa una de las iniciativas más sólidas de Ticketmaster, diseñada para incentivar la asistencia a eventos culturales y musicales.

Ticketmaster lanza 2x1 en sus boletos este jueves 16 de enero. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla

Esta promoción aplica un descuento directo del 50% al adquirir boletos en pares (cantidades de 2, 4, 6 u 8 entradas) y opera bajo un horario estricto que inicia a las 9:00 y concluye a las 23:00 horas del mismo día.ra bajo un horario estricto que inicia a las 9:00 y concluye a las 23:00 horas del mismo día.

Cartelera de conciertos en promoción de Jueves 2x1

De acuerdo con el boletín actualizado de Ticketmaster Especiales, la selección musical para esta jornada incluye una amplia gama de géneros que van desde el pop hasta el rock alternativo y la música regional. Entre los artistas que ofrecen este beneficio en sus localidades seleccionadas se encuentran:

Pop y Balada: Edith Márquez, Kalimba, Jesse & Joy, Aleks Syntek, Paty Cantú, María Conchita Alonso y Rocío Banquells.

Edith Márquez, Kalimba, Jesse & Joy, Aleks Syntek, Paty Cantú, María Conchita Alonso y Rocío Banquells. Rock y Alternativo: Plastilina Mosh, Elefante, La Garfield, Sergio Arau, The Cardigans y Dread Mar I (Auditorio Telmex).

Plastilina Mosh, Elefante, La Garfield, Sergio Arau, The Cardigans y Dread Mar I (Auditorio Telmex). Conceptos y Tributos: Pink Floyd (Auditorio Nacional), La Caravana del Amor (con la participación de Angélica María y Enrique Guzmán), y el ensamble Déjà Vu Retro Show.

Pink Floyd (Auditorio Nacional), La Caravana del Amor (con la participación de Angélica María y Enrique Guzmán), y el ensamble Déjà Vu Retro Show. Música Tropical y Regional: Julio Preciado, Los Ángeles Negros, La Sonora Dinamita, Cumbia Pedregal y Jorge "Coque" Muñiz.

Julio Preciado, Los Ángeles Negros, La Sonora Dinamita, Cumbia Pedregal y Jorge "Coque" Muñiz. Presentaciones en La Maraka: Francisco Céspedes, Sixpence None the Richer, Natalie Imbruglia, Alizée, Porfi Baloa y Laureano Brizuela.

Producciones teatrales y eventos para toda la familia

El sector del teatro y el entretenimiento familiar también integra títulos de alta demanda a la dinámica de descuento directo. Conforme a las métricas de la Interactive Advertising Bureau (IAB) sobre consumo digital, estos eventos registran picos de búsqueda durante las primeras horas de activación de la campaña.

Teatro y Comedia: Los monólogos de la vagina , Toc Toc , 12 princesas en pugna , El Tenorio Cómico y el show de comedia de Mario Aguilar.

, , , y el show de comedia de Mario Aguilar. Espectáculos Familiares: Dinosaurios al rescate , La Sirenita el Musical , Magos Joe y Moy , Pinocho 21 y las funciones de las Galas del Único y Original Circo Atayde .

, , , y las funciones de las . Experiencias Temáticas: Studio Ghibli in Concert, Dragon Ball Z Sinfónico y las conferencias de Jaime Maussan.

Es importante recordar que la disponibilidad de estos boletos es limitada y exclusiva para la compra a través del sitio oficial de la boletera. La validez de la oferta finaliza a las 23:00 horas del día de hoy.

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

