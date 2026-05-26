A casi dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, los temas de conversación giran en torno a la Selección Mexicana. En ese sentido, durante el Foro M26 de EL UNIVERSAL, Mikel Arriola, Félix Fernández y Raúl Gutiérrez coincidieron en que existen buenas expectativas para el Tricolor.

Según el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, el equipo de Javier Aguirre ha ido de menos a más en su tercer proceso como timonel nacional, lo que brindará la fortaleza necesaria para hacer una buena labor.

“Viví los procesos de Javier en la Nations League y la Copa Oro. Si recuerdan, iban de menos a más y eso es lo que hace fuerte a este grupo”, destacó Arriola. “Hay un trabajo desde la llegada de Javier Aguirre. Lo primero que hizo fue mandar un mensaje de ‘es un orgullo estar en la Selección’, formó un grupo con ese principio. Él pasó esa experiencia en el ‘86 y pocas generaciones de mexicanos pueden portar la camiseta en casa”.

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Fernández coincidió en que el Tricolor del Vasco ha mejorado y ve a un equipo compacto, que genera esperanza.

“Se fue de menos a más a raíz de que en 2024 se toma la decisión de invitar a Javier Aguirre para su tercer proceso mundialista; a partir de ahí, se empieza a tomar rumbo con todas las dificultades que se tienen”, dijo.

El Potro Gutiérrez fue claro en que la Selección Mexicana tiene posibilidades de llegar lejos en el certamen: “Va a ser muy importante el apoyo de todo el mundo, de pensar que este quipo va a trascender, saber que tiene la capacidad para hacerlo”.

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