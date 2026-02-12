Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce la lista completa de las ofertas especiales en conciertos y musicales

Cada jueves, Ticketmaster activa su promoción 2x1 en una selección de eventos. Este 12 de febrero, la plataforma incluye funciones de conciertos, teatro, musicales, shows familiares y eventos especiales.

Jueves 2x1 en Ticketmaster. Foto: Ticketmaster.com

La dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en espectáculos participantes, únicamente durante este jueves.

Conciertos con 2x1 este 12 de febrero

La promoción de 2x1 aplica en presentaciones como:

Kalimba – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Rocío Banquells – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Francisco Céspedes – La Maraka

– La Maraka La Garfield & María Centeno – WTC

– WTC Natalie Imbruglia – La Maraka

– La Maraka Déjá Vu Retro Show – Teatro Royal

– Teatro Royal Manoella Torres – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Old Days Band & Strings – Alboa Metepec

– Alboa Metepec Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Cumbia Pedregal – El Cantoral

– El Cantoral Jorge Muñiz – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional La Onda Vaselina – Foro Red Access

– Foro Red Access La Caravana del Amor – Auditorio Telmex

– Auditorio Telmex Edith Márquez – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional ¡Que viva el amor! Aaron y su Grupo Ilusión – El Cantoral

– El Cantoral Jesse & Joy – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Carlos Macías – El Cantoral

– El Cantoral Sixpence None the Richer – La Maraka

– La Maraka Sergio Arau – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Trendline Utopía Tour – Foro Red Access

– Foro Red Access Zaz – Foro Diana

– Foro Diana Lorenzo Antonio – La Maraka

– La Maraka Salvador Rivera – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Tatiana – La Maraka

– La Maraka Los Baby's – La Maraka

– La Maraka Elefante – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Tributo a Selena by Laura Santín – Foro Red Access

– Foro Red Access Raúl Ornelas – La Maraka

– La Maraka María Conchita Alonso – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Dread Mar I – Auditorio Telmex

– Auditorio Telmex Pink Floyd – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Julio Preciado – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional La Sonora Dinamita – Teatro Diana

– Teatro Diana El Malilla – Auditorio Telmex

– Auditorio Telmex Plastilina Mosh – WTC

Obras de teatro y musicales con promoción 2x1

También participan funciones de teatro y musicales como:

Los monólogos de la vagina

Mentidrags

Toc Toc

12 Princesas en Pugna

Como quieras... ¡Perro Ámame!

El Juego Que Todos Jugamos

Esquizofrenia

LQSA, El musical

Solín

La obscenidad de la carne

Cruise

El Sótano

La Nota

Las Leonas

Por la Punta de la Nariz

El Tenorio Cómico

Mentiras El Musical

Qué desastre de función

Infierno

La Visita del Ángel

Razones para decirte adiós

Sí soy yo no eres tú

Ni con ellas, ni sin ellas

Afterglow

Gilberto Gless

Mamma Mia!

El Mago de Oz, Musical

El Diario de Ana Frank

Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve

Le Cambio su Vieja por una Nueva

Compadr3s Show

Eventos familiares y especiales en Ticketmaster

La lista también incluye opciones para asistir en grupo:

El Imperfecto Amor con el Dr. Eduardo Calixto

Ringolingus

Dinosaurios Al Rescate

El Zorro y El Sabueso

La Sirenita

Pinocho 21

Magos Joe y Moy

En la categoría de eventos especiales, participan:

Clue Andreas Zanetti, Un Show Con Mucho Humor

Galas del Único y Original Circo Atayde

Studio Ghibli in Concert

Alma Sureña

Lp Mix

Jaime Maussan

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

