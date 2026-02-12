Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce la lista completa de las ofertas especiales en conciertos y musicales

Más Información
Cada jueves, Ticketmaster activa su promoción 2x1 en una selección de eventos. Este 12 de febrero, la plataforma incluye funciones de conciertos, teatro, musicales, shows familiares y eventos especiales.
La dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en espectáculos participantes, únicamente durante este jueves.
Conciertos con 2x1 este 12 de febrero
La promoción de 2x1 aplica en presentaciones como:
- Kalimba – Auditorio Nacional
- Rocío Banquells – Teatro Metropólitan
- Francisco Céspedes – La Maraka
- La Garfield & María Centeno – WTC
- Natalie Imbruglia – La Maraka
- Déjá Vu Retro Show – Teatro Royal
- Manoella Torres – Teatro Metropólitan
- Old Days Band & Strings – Alboa Metepec
- Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan
- Cumbia Pedregal – El Cantoral
- Jorge Muñiz – Auditorio Nacional
- La Onda Vaselina – Foro Red Access
- La Caravana del Amor – Auditorio Telmex
- Edith Márquez – Auditorio Nacional
- ¡Que viva el amor! Aaron y su Grupo Ilusión – El Cantoral
- Jesse & Joy – Auditorio Nacional
- Carlos Macías – El Cantoral
- Sixpence None the Richer – La Maraka
- Sergio Arau – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access
- Zaz – Foro Diana
- Lorenzo Antonio – La Maraka
- Salvador Rivera – Auditorio Nacional
- Tatiana – La Maraka
- Los Baby's – La Maraka
- Elefante – Auditorio Nacional
- Tributo a Selena by Laura Santín – Foro Red Access
- Raúl Ornelas – La Maraka
- María Conchita Alonso – Auditorio Nacional
- Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan
- Dread Mar I – Auditorio Telmex
- Pink Floyd – Auditorio Nacional
- Julio Preciado – Auditorio Nacional
- La Sonora Dinamita – Teatro Diana
- El Malilla – Auditorio Telmex
- Plastilina Mosh – WTC
Obras de teatro y musicales con promoción 2x1
También participan funciones de teatro y musicales como:
- Los monólogos de la vagina
- Mentidrags
- Toc Toc
- 12 Princesas en Pugna
- Como quieras... ¡Perro Ámame!
- El Juego Que Todos Jugamos
- Esquizofrenia
- LQSA, El musical
- Solín
- La obscenidad de la carne
- Cruise
- El Sótano
- La Nota
- Las Leonas
- Por la Punta de la Nariz
- El Tenorio Cómico
- Mentiras El Musical
- Qué desastre de función
- Infierno
- La Visita del Ángel
- Razones para decirte adiós
- Sí soy yo no eres tú
- Ni con ellas, ni sin ellas
- Afterglow
- Gilberto Gless
- Mamma Mia!
- El Mago de Oz, Musical
- El Diario de Ana Frank
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve
- Le Cambio su Vieja por una Nueva
- Compadr3s Show
Eventos familiares y especiales en Ticketmaster
La lista también incluye opciones para asistir en grupo:
El Imperfecto Amor con el Dr. Eduardo Calixto
- Ringolingus
- Dinosaurios Al Rescate
- El Zorro y El Sabueso
- La Sirenita
- Pinocho 21
- Magos Joe y Moy
En la categoría de eventos especiales, participan:
- Clue Andreas Zanetti, Un Show Con Mucho Humor
- Galas del Único y Original Circo Atayde
- Studio Ghibli in Concert
- Alma Sureña
- Lp Mix
- Jaime Maussan
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
