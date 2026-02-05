2x1 en Ticketmaster; estos son los boletos que podrás comprar en oferta este jueves

Más Información
Este jueves 5 de febrero, Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir a sus espectáculos favoritos pagando menos pero sin perder la comodidad que buscan.
La gran variedad de eventos que participan en esta promoción, como obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, entre otros; aseguran que todas y todos encuentren algo que les podría interesar.
Por ello, aquí te dejamos algunas de las funciones para las cuales aplica la promoción de 2x1 de Ticketmaster únicamente este jueves 5 de febrero.
¿Qué eventos tienen 2x1 este 5 de febrero?
Conciertos
- El Malilla
- Paty Cantu
- Elefante
- San Francisco Disco Band
- The Cardigans
- Jaime Verela
- Axel Muñiz
- Los Rumberos
- Rafael Jorge Negrete
- Kalimba
- Francisco Céspedes
- Maelo Ruiz
- Rocío Banquells
- La Garfield
- Sixpence None the Richer
- Tatiana
- Dragon Ball Sinfónico
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
- Entre otros...
Obras de Teatro
- Los monólogos de la vagina
- Mentidrags
- Mentiras El Musical
- 12 Princesas en pugna
- Como quieras...¡Perro ámame!
- LQSA, El Musical
- La obscenidad de la carne
- El Sótano
- Por la punta de la nariz
- Ni con ellas, ni sin ellas
- Cruise
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve
- El cisne negro
- Qué desastre de función
- Platanito Show
- Entre otros...
Deportes
- México Racing Cup
Eventos familiares
- 31 Minutos Tour 2026
- Ringolingus
- El imperfecto amor con el Dr. Eduardo Calixto
- Dinosaurios al rescate
- EL zorro y el sabueso
- La Sirenita
- Magos Joe y Moy
Eventos especiales
- Clue
- Titanic Movie Concert
- NFL Experience
- Andreas Zanetti, Un show con mucho humor
- Galas del único y original circo Atayde
- Alma sureña
- Jaime Maussan
