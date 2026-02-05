2x1 en Ticketmaster; estos son los boletos que podrás comprar en oferta este jueves

Este jueves 5 de febrero, Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir a sus espectáculos favoritos pagando menos pero sin perder la comodidad que buscan.

La gran variedad de eventos que participan en esta promoción, como obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, entre otros; aseguran que todas y todos encuentren algo que les podría interesar.

Por ello, aquí te dejamos algunas de las funciones para las cuales aplica la promoción de 2x1 de Ticketmaster únicamente este jueves 5 de febrero.

Ticketmaster lanzó 2x1 en sus boletos este jueves 5 de febrero. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla

¿Qué eventos tienen 2x1 este 5 de febrero?

Conciertos

El Malilla

Paty Cantu

Elefante

San Francisco Disco Band

The Cardigans

Jaime Verela

Axel Muñiz

Los Rumberos

Rafael Jorge Negrete

Kalimba

Francisco Céspedes

Maelo Ruiz

Rocío Banquells

La Garfield

Sixpence None the Richer

Tatiana

Dragon Ball Sinfónico

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Entre otros...

Obras de Teatro

Los monólogos de la vagina

Mentidrags

Mentiras El Musical

12 Princesas en pugna

Como quieras...¡Perro ámame!

LQSA, El Musical

La obscenidad de la carne

El Sótano

Por la punta de la nariz

Ni con ellas, ni sin ellas

Cruise

Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve

El cisne negro

Qué desastre de función

Platanito Show

Entre otros...

La promoción está activa desde las 9 AM y hasta las 11 PM (horario del centro de México) de este jueves. Foto: Vía X.

Deportes

México Racing Cup

Eventos familiares

31 Minutos Tour 2026

Ringolingus

El imperfecto amor con el Dr. Eduardo Calixto

Dinosaurios al rescate

EL zorro y el sabueso

La Sirenita

Magos Joe y Moy

Eventos especiales

Clue

Titanic Movie Concert

NFL Experience

Andreas Zanetti, Un show con mucho humor

Galas del único y original circo Atayde

Alma sureña

Jaime Maussan

