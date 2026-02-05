Marianne Gonzaga lanza contundente mensaje a un año de ataque a Valentina Gilabert; “crucé una línea que jamás pensé”

El caso de la influencer, Marianne Gonzaga, quien agredió más de 14 veces con un objeto punzocortante a la modelo y también creadora de contenido, Valentina Gilabert, estremeció a México en febrero de 2025.

Este suceso, que puso en riesgo la vida de Valentina Gilabert -de entonces 18 años- ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, luego de que Marianne Gonzaga la atacara con una arma blanca. Gonzaga, quien en el momento tenía 17 años, habría viajado desde Cancún para encontrarse con su exnovio -y padre de su hija-, pero agredió a Valentina al enterarse de que supuestamente estaban saliendo.

Luego del incidente, la joven fue vinculada a proceso y pasó alrededor de cinco meses en un centro de reinserción social para menores, hasta su liberación a finales de julio de 2025, por un acuerdo reparatorio que ambas partes aceptaron.

Lee también Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan al salón de belleza en el Senado; esto dijeron

Este caso viral causó gran impacto en México a inicios de febrero de 2025. Foto: Instagram

Desde su liberación, la mommy blogger se ha dedicado a retomar y ampliar su presencia en redes sociales, así como recuperar a su hija, Emma, a quien actualmente tiene bajo su custodia.

Marianne Gonzaga lanza contundente mensaje a un año del ataque hacia Valentina Gilabert

A un año de este suceso, que se convirtió en todo un fenómeno viral y mediático, Marianne Gonzaga hizo una publicación a redes sociales reflexionando y compartiendo sus sentimientos respecto al controversial caso.

A través de una historia de Instagram, la influencer confesó: "Hoy hace un año fue le día más fuerte e impactante de toda mi vida. No porque el mundo me haya pasado por encima, sino porque yo misma crucé una línea que jamás pensé cruzar".

"Hace un año tomé decisiones desde el dolor, desde el descontrol, desde un lugar oscuro que hoy puedo reconocer con claridad. No fue un día fácil de aceptar, ni de entender, ni mucho menos de justificar. Fue un día que me obligó a mirarme de frente, sin excusas, sin historias cómodas", agregó Gonzaga.

Lee también VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

Publicación de reflexión de Marianne Gonzaga a un año de ataque a Valentina Gilabert. Foto: Instagram @marianne_rc

La creadora de contenido también expresó a sus seguidores que no se siente orgullosa de lo sucedido, sin embargo, confesó que tuvo que aceptarlo para poder seguir adelante con su vida y que aunque el incidente no la define, sí ha sido importante para convertirse en quien es ahora:

"Hoy, un año después, no miro atrás con negación ni con autoengaño. Miro atrás con conciencia. Con la certeza de que ese error no es quien soy, pero si es parte de lo que me formó. De que asumir lo que hice fue el primer paso para no repetirlo jamás".

"Hoy honro el aprendizaje, no el acto. Honro la evolución, no el impulso. Honro a la mujer que decidió hacerse responsable y cambiar, aunque doliera", finalizó la influencer.

A pesar de que Gonzaga ya no habla del tema en sus redes, no ha dejado de verse envuelta en polémica, pues usuarios y seguidores mantienen vigente el suceso en comentarios. Asimismo, la mommy blogger seguido hace aclaraciones y esclarecimientos para sus seguidores sobre el proceso legal en el que se encuentra por la custodia de su hija.

También te interesará:

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

¿Por qué los pandas gigantes dejaron de estar en peligro de extinción?; conoce la razón

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu