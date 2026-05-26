Rodolfo Rotondi no aguantó más y rompió en llanto apenas sonó el silbatazo final. Las lágrimas resumieron años de presión, críticas y noches difíciles. El argentino pasó de ser señalado como el “enemigo celeste” a convertirse en el héroe que le entregó al Cruz Azul la ansiada décima estrella.

El destino le tenía guardado un momento especial. Su gol ante los Pumas no sólo significó el campeonato para La Máquina, también representó una revancha personal y deportiva. El futbol le devolvió todo aquello que parecía haberle quitado en los más recientes torneos.

La herida más profunda apareció en la final del Clausura 2024, contra el América. Rotondi cometió el penalti que terminó por abrir el camino al bicampeonato azulcrema. Desde entonces, quedó marcado como el “villano” del Cruz Azul.

Meses después, volvió a quedar en el centro de la polémica. En las semifinales del Apertura 2024, una falta sobre Erick Sánchez permitió que el América avanzara a la final y después consiguiera el tricampeonato. Las críticas crecieron y los comentarios negativos lo persiguieron durante mucho tiempo.

Pero Rodolfo decidió levantarse. Trabajó en silencio y entendió cada golpe como aprendizaje. “Lo tomo como una revancha; primero en lo grupal, porque este equipo desde hace tres años viene luchando al máximo nivel y los resultados no se daban. También es una revancha personal, un desahogo y una alegría inmensa”, explicó.

La historia pudo terminar antes de tiempo. Víctor Velázquez reveló que el argentino buscó salir del club tras convertirse en el “villano celeste”. El presidente cementero no aceptó y recordó una charla muy especial: “Se quería ir, le dije que no, que este cabrón se la merecía y, ¿sabes?, por alguien que lo quiso mucho [su madre]”.

Todo cambió para Rotondi. Los penaltis al América quedaron enterrados y las críticas desaparecieron con un derechazo histórico ante los Pumas. Ahora festeja como héroe de La Máquina.

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