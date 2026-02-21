¿Qué es el six seven?; el reto viral de TikTok al que se sumó Sheinbaum

Más Información

El pasado viernes 20 de febrero, la presidenta de la República, , asistió al evento de inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 292, en León, Guanajuato.

Acompañada de la gobernadora de la entidad federativa, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la mandataria nacional protagonizó un momento que causó furor entre la comunidad de estudiantes de media superior que se encontraban en el evento.

Durante la ceremonia de apertura, Sheinbaum dirigió diversas palabras a los asistentes, cubrió temas de educación y el plan de estudios, aseguró que se atenderán las omisiones al programa de Beca Benito Juárez, e interactuó con la comunidad estudiantil, replicando el trend y meme viral de redes sociales "six seven", frente a todos los presentes, y desatando la emoción entre los adolescentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración del Bachillerato Tecnológico, plantel León. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración del Bachillerato Tecnológico, plantel León. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

¿Qué es el trend "six seven" al que se sumó Sheinbaum en la inauguración de un bachillerato en León?

El trend viral al que se unió Claudia Sheinbaum, llamado "six seven" (6-7), es una expresión que fue popularizada como meme y gesto en 2025, con diversos orígenes.

Actualmente, se trata de un movimiento con ambas manos, en el que se suben y bajan simultáneamente teniendo las palmas arriba y puede significar que algo está "más o menos", "regular", que es "aleatorio" o "random".

Es utilizado en su mayoría por adolescentes, quienes también lo emplean para no responder, para romper conversaciones o para hacerse los misteriosos.

En redes sociales se volvió popular gracias a la canción "Doot Doot" del rapero estadounidense Skrilla, en la que menciona el número, diciendo "6-7, I just bipped right on the highway".

El número también llamó la atención, ya que durante un partido de basquetbol, un adolescente gritó a la cámara "six seven", haciendo referencia a la altura de uno de los jugadores (6 pies y 7 pulgadas, en el sistema métrico estadounidense). Se presume que el joven estaba celebrando al jugador, diciendo que se movía como un jugador de 6'2'', cuando en realidad es un 6'7'', es decir, que se mueve de manera muy ágil para una persona de su estatura.

Asimismo, en el juego de metaverso, Roblox, hay un brainrot que es el número 67 y hace el mismo movimiento mencionado (de arriba a abajo) con las manos.

Por último, el término también se popularizó gracias a Taylen Kinney, un jugador de baloncesto universitario de 18 años, a quien le preguntaron en una entrevista qué tal estaba su café y contestó que estaba "six seven", haciendo el gesto de manos, y dando a entender que la bebida estaba "más o menos".

Entre la población joven, este gesto se ha vuelto también una manera de trollear o confundir a alguien, y parte de su popularidad nace de que realmente no significa nada concreto, y todos quieren que represente algo.

