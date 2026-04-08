Costos de energía impactan rentabilidad en la industria hotelera

Para un hotel, la energía puede representar hasta el 20 % de sus costos operativos, de acuerdo con datos divulgados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

Por ello, los especialistas coinciden en que el desarrollo de infraestructura energética, la cual brinde acceso confiable a electricidad, es un factor que contribuye significativamente a la competitividad y generación de empleos.

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Infraestructura energética, el reto de la industria hotelera

En México, el consumo energético de hoteles en destinos de playa es 50 por ciento mayor en comparación de los ubicados en ciudades, pues operan las 24 horas del día con sistemas de aire acondicionado, lavandería, cocina, iluminación, bombeo de agua y servicios digitales.

Sin embargo, en zonas como Quintana Roo, destino turístico líder del país, el sector hotelero históricamente ha enfrentado un suministro energético inestable, que los expone a apagones.

El acceso a fuentes de energía no solo beneficia a la industria hotelera, sino a la generación de empleos. Foto: iStock

Durante la conferencia matutina del 8 de abril, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó los avances en la construcción de las plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad en la península de Yucatán: la planta de Mérida, ya en pruebas para entrar en operación, y la ubicada en Valladolid que estima inicie funciones el año entrante.

De acuerdo con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “en términos generales, toda la región sursureste se va a beneficiar de este tipo de infraestructura (energética), empezando por el de hotelería en destinos como la Riviera Maya”.

Los beneficios de fortalecer el acceso al suministro energético

El fortalecimiento de acceso a energía resulta estratégico para la industria turística, que en algunas zonas del sureste genera hasta 80 % del empleo y depende de un suministro confiable para su operación.

Además, la industria —que integra las grandes divisiones de comercio, restaurantes y hoteles— representa 42 por ciento del PIB de Quintana Roo, de acuerdo con datos del Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR).

Esta disponibilidad de energía es clave para la industria y la vida de las personas pues la población se beneficiaría de una región económicamente más competitiva y con mayor generación de empleo, explicó Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.

La rentabilidad de la industria hotelera de la península de Yucatán depende cada vez más de contar con un suministro energético confiable, suficiente y a buen costo, características fundamentales para que los hoteles puedan mantener su competitividad y puedan seguir generando empleos.

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