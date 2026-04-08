Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa

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Desde el pasado 1 de abril, la tripulación de la de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ha viajado por el espacio exterior, con la encomienda de sobrevolar la Luna, misma que logró la tarde del 6 de abril.

No obstante, a lo largo del viaje, el grupo de la nave Orión ha compartido diferentes canciones para hacer más ameno su estancia en el espacio.

La playlist completa de la tripulación de Artemis II

Por medio de la plataforma X, la agencia espacial compartió la lista de canciones de Spotify, trayendo temas como Green Light de John Legend hasta Good Morning de Mansida y TobyMac.

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La lista de la plataforma de música, de nombre "Artemis II Wake-UP Songs" incluye ocho canciones, las cuales son:

  • Sleepyhead/ Young y Sick
  • Green Light (feat. André 3000)/ John Legend
  • In a Daydream/ Freddy Jones Band
  • Pink Pony Club/ Chappell Roan
  • Working Class Heroes (Work)/ CeeLo Green
  • Good Morning/ Mandisa y TobyMac
  • Tokyo Drifting/ Glass Animals y Denzel Curry
Foto: Spotify
Foto: Spotify

¿Cuándo regresa la misión Artemis II a la Tierra?

La NASA informó que la misión tiene una duración de 10 días, por lo que estaría regresando el 10 de abril.

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Cabe mencionar que la hora de regreso puede variar por diversos factores; no obstante, está previsto que sea a las 20:00 horas.

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