Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa

Desde el pasado 1 de abril, la tripulación de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ha viajado por el espacio exterior, con la encomienda de sobrevolar la Luna, misma que logró la tarde del 6 de abril.

No obstante, a lo largo del viaje, el grupo de la nave Orión ha compartido diferentes canciones para hacer más ameno su estancia en el espacio.

La playlist completa de la tripulación de Artemis II

Por medio de la plataforma X, la agencia espacial compartió la lista de canciones de Spotify, trayendo temas como Green Light de John Legend hasta Good Morning de Mansida y TobyMac.

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Rise and shine, space fans!



The official Artemis II wake‑up song playlist is here: https://t.co/2fcXhC5iEN



Stay tuned to find out the crew’s picks for the rest of the mission. pic.twitter.com/1UxlQbM0A8 — NASA (@NASA) April 8, 2026

La lista de la plataforma de música, de nombre "Artemis II Wake-UP Songs" incluye ocho canciones, las cuales son:

Sleepyhead/ Young y Sick

Green Light (feat. André 3000)/ John Legend

In a Daydream/ Freddy Jones Band

Pink Pony Club/ Chappell Roan

Working Class Heroes (Work)/ CeeLo Green

Good Morning/ Mandisa y TobyMac

Tokyo Drifting/ Glass Animals y Denzel Curry

Foto: Spotify

¿Cuándo regresa la misión Artemis II a la Tierra?

La NASA informó que la misión tiene una duración de 10 días, por lo que estaría regresando el 10 de abril.

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Cabe mencionar que la hora de regreso puede variar por diversos factores; no obstante, está previsto que sea a las 20:00 horas.

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