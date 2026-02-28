5 infusiones de té para aliviar el malestar estomacal; así puedes mejorar tu digestión

El malestar estomacal al terminar de comer o al levantarse puede representar un limitante de las actividades en la rutina diaria. Las náuseas, estreñimiento, pesadez, inflamación y gases comúnmente son señales de mala digestión que, con el tiempo, pueden transformarse en condiciones médicas más severas.

De acuerdo con el portal digital de la Clínica Universidad de Navarra, estos malestares son causados principalmente por infecciones virales, intoxicación alimentaria, indigestión por comer en exceso o alimentos irritantes, estrés, alergias, intolerancias o medicamentos.

Las hierbas y remedios naturales suelen ser una alternativa eficaz para disminuir los síntomas de estas afecciones. Durante mucho tiempo, las plantas medicinales han sido grandes aliados médicos para el sistema digestivo, mediante el consumo de infusiones de té.

El malestar estomacal puede ir acompañado de dolor, agruras, acidez, náuseas, dolor y o hinchazón. Foto: Freepik

5 infusiones de té para el malestar estomacal

De acuerdo con el portal especializado Healthline y el blog dedicado a la salud, remedios naturales y plantas medicinales Botica Josefina, estas son cinco infusiones de té recomendadas para aliviar los síntomas del malestar estomacal.

1. Manzanilla

La manzanilla es la opción clásica para relajar los músculos estomacales, reducir la inflamación y calmar la acidez. Esta planta medicinal es ampliamente utilizada por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas, sedantes suaves y antiespasmódicas; sirve para aliviar dolores estomacales, indigestión, gases, reducir el estrés y mejorar el sueño.

¿Cómo prepararla?

Hierve una taza con agua.

Retírala del fuego y añade una cucharada de flores secas de manzanilla o una bolsita de té.

o una bolsita de té. Tapa la taza y deja reposar por 5 a 10 minutos.

Cuela y disfruta. Puedes endulzarlo con miel o jugo de limón.

Foto: Freepik

2. Menta

La menta es conocida por sus propiedades digestivas, analgésicas y antiespasmódicas; las hojas de menta contribuyen a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, facilitando el paso de alimentos y evitando la formación excesiva de gases, además alivian los gases y combate la inflamación, mejorando con ella la digestión.

¿Cómo prepararla?

Hierve una taza con agua.

Retírala del fuego y añade de 5 a 10 hojas de menta lavadas. Antes lava bien las hojas y aplástalas un poco para liberar sus aromas.

Antes lava bien las hojas y aplástalas un poco para liberar sus aromas. Deja reposar tapado durante 5 a 10 minutos para concentrar sus aceites esenciales.

para concentrar sus aceites esenciales. Cuela y disfruta caliente o frío.

Si usas menta fresca deja un reposo de 5 a 7 minutos; si utilizas menta seca, con 5 minutos es suficiente.

Las hierbas medicinales pueden ser aliadas naturales contra la inflamación estomacal y otros malestares digestivos. Foto: Freepik

3. Hinojo

El hinojo es conocido por ser un excelente antiinflamatorio, antiespasmódico y carminativo, ya que ayuda principalmente a reducir los gases, aliviar la hinchazón, los cólicos y la pesadez estomacal. Su consumo en infusiones relaja los músculos del tracto digestivo, facilita la digestión y ayuda a calmar los espasmos gastrointestinales.

¿Cómo prepararlo?

Machaca ligeramente una cucharadita de semillas de hinojo con un mortero o cuchara para potenciar su efecto.

con un mortero o cuchara para potenciar su efecto. Pon a hervir una taza de agua con las semillas trituradas por 5 minutos.

Apaga el fuego, tapa la taza y deja infusionar durante 5 a 10 minutos más, para liberar sus aceites esenciales.

para liberar sus aceites esenciales. Cuela y bebe el té caliente.

Se puede beber hasta 3 tazas al día después de las comidas.

Foto: Imagen creada con AI.

4. Jengibre

El jengibre es eficaz para calmar el dolor abdominal, la acidez, las náuseas y los gases; es un potente aliado estomacal natural, sus compuestos antiinflamatorios ayudan a calmar espasmos, reducir la acidez, gases y la pesadez. Además, estimula la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas, acelerando el vaciado del estómago. También estimula la producción de mucina, que protege las paredes del estómago.

¿Cómo prepararla?

Hierve 1 o 2 cucharadas de jengibre fresco rallado o en rodajas finas en 2 tazas con agua durante 5 a 10 minutos.

Antes lava, pela y corta un trozo de jengibre fresco en rodajas finas o rállalo.

Para un sabor más intenso, hierve de 15 a 20 minutos.

Cuela la infusión y añade jugo de limón y miel al gusto.

Alimentos que bajan de peso

5. Anís estrellado

El anís estrellado es un potente remedio natural digestivo y antiespasmódico; es ideal para aliviar la pesadez, reducir la hinchazón abdominal, eliminar gases y calmar dolores intestinales o cólicos. También estimula la producción de enzimas digestivas y saliva, facilitando la digestión de alimentos pesados.

¿Cómo prepararla?

Hierve 1 taza con agua.

Añade 1 o 2 estrellas de anís.

Tapa y deja reposar de 5 a 10 minutos para una infusión densa.

para una infusión densa. Cuela y disfruta caliente. Puedes endulzar la infusión con miel o jugo de limón.

Conoce las propiedades del anís estrellado

