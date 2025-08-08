Este viernes 8 de agosto, el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, presentó "Humo", la primera bebida de su marca de tequila "Almave", a través de su cuenta oficial de Instagram.

Hamilton sorprendió a sus seguidores con este nuevo producto, elaborado de la mano de la empresa Casa Lumbre y del experto Iván Saldaña Oyarzábal, maestro destilador conocido por su artesanía, narración y profundo conocimiento de la planta de agave.

Esta colaboración se dio a conocer luego del Gran Premio de Hungría 2025, dónde el piloto reveló en redes sociales que haría un anuncio especial este 8 de agosto, lo que provocó que muchos fanáticos especularan sobre su retiro del mundo de las carreras.

La bebida "Humo" cuenta con dos presentaciones: ámbar y blanco. Foto: Instagram

¿Cómo es Almave Humo, la nueva bebida de Lewis Hamilton?

Humo es una bebida destilada sin alcohol, hecha con agave azul en México, destacando el compromiso del piloto británico por promover un estilo de vida saludable. De acuerdo con la publicación, Humo "entrega la profundidad e intriga del tradicional espíritu ahumado, sin el alcohol".

Además, la elaboración de esta tequila se realizó "adaptando técnicas de destilación ancestral de la cuna del mezcal". El lanzamiento de este producto llevó muchos años de planeación, en los que Hamilton estuvo pendiente del desarrollo con viajes rutinarios hacia el territorio mexicano.

Esta bebida cuenta con dos presentaciones, el primero "Ámbar", el cual tiene una textura similar al del tequila añejo tradicional y su precio es de 609 pesos, la botella de 700 mililitros. La segunda presentación es "Blanco", con un sabor similar al del tequila blanco con un costo de $569 pesos por botella.

Hamilton lanzó su propia bebida sin alcohol, junto al destilador Iván Saldaña Oyarzábal. Foto: Instagram

"Almave es para gente como yo, que siempre están superando los límites de lo posible, que disfrutan del sabor del tequila pero están enfocados en el equilibrio, la longevidad y la vida plenamente", escribió Lewis Hamilton en redes sociales.

De acuerdo con el piloto de Ferrari, Humo es la bebida perfecta para cenas festivas y celebraciones cotidianas, así como para momentos de descubrimiento y conexión profunda. "Humo ofrece sofisticados cócteles y autenticidad, más allá de la prueba", sentenció. Finalmente, esta nueva bebida artesanal ya se encuentra disponible en la tienda en línea de la marca Almave.

