Analistas anticiparon que no se podrán cumplir los pronósticos del Banco de México (Banxico) para converger a la meta inflacionaria de 3% en el segundo trimestre de 2027.

El consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero ajustó al alza su estimado para la inflación general de 2026 de 3.95% a 4%.

Para el 2027 pasó de 3.73% a 3.75%; incluso tampoco esperan que en 2028 se pueda cumplir con las expectativas de Banxico, pues creen que cerrará en 3.66%.

También subió a 4.17% el pronóstico para la inflación subyacente, aunque bajó ligeramente para el siguiente año de 3.75% a 3.74%.

El consenso está previendo que en febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor se habría incrementado 0.46%, que de confirmarse sería el mes de más alta inflación de todo el año.

Así conservaron sus predicciones para la tasa de fondeo interbancario con 6.50% para ambos periodos.

No obstante mejoraron el pronóstico para la economía para este año de 1.30% de la encuesta anterior a 1.50%, para el 2027 no hicieron ninguna modificación al quedar en 1.80%.

Lo anterior, debido a que continúa como principal obstáculo el factor de la gobernanza con 44% de las respuestas de los analistas.

Gobernanza impacta economía

A su interior, los problemas de inseguridad pública son los que más pesan con 22% seguido de otros problemas de Estado de derecho.

Sigue prevaleciendo una alta incertidumbre, pues en la percepción del entorno económico 51% consideró que el clima de negocios permanecerá igual en los próximos seis meses.

La mitad dudó que sea un buen momento para realizar inversiones.

Seis de cada 10 afirmó que la economía no está mejor en comparación a hace un año.

