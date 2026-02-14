La inflación en Estados Unidos se desaceleró a 2.4% durante enero y fue la menor tasa desde mayo del año pasado, dio a conocer ayer el Departamento del Trabajo.

Estuvo por debajo de la tasa de 2.5% que esperaban los analistas consultados por Bloomberg.

La inflación, también llamado el impuesto de los pobres, perdió fuerza al inicio de 2026 debido a que las gasolinas se abarataron 7.5%.

Los combustibles reaccionaron a la caída en el precio del petróleo ante las expectativas de un mercado con exceso de oferta y las posibles implicaciones de mayor suministro proveniente de Venezuela después de la intervención de Estados Unidos, de acuerdo con analistas de Banorte.

“La transferencia de los aranceles a los precios de los bienes sigue siendo bastante moderada, a pesar de que algunos productos han mostrado alzas”, indicaron.

Los inversionistas y gobiernos están a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre la legalidad del uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En caso de que el tribunal falle en contra, la administración del presidente Donald Trump tendría que dejar de cobrar los aranceles basados en esta ley y podría tener que reembolsar los impuestos ya pagados por este concepto.

Al mismo tiempo, es probable que se generen disputas legales con los importadores estadounidenses exigiendo reembolsos.

Trump cuenta con otras herramientas con el objetivo de imponer gravámenes, como sus facultades de seguridad nacional bajo la Sección 232, aunque son más limitadas que las del IEEPA.

Los alimentos en Estados Unidos se encarecieron 2.9% en enero. En particular, los que se consumen fuera de casa subieron 4%.

El bolsillo de los estadounidenses lleva tres años y medio sufriendo menos inflación que el de los mexicanos.

El lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el impuesto inflacionario se aceleró a 3.8% durante enero y fue la mayor tasa desde noviembre del año pasado.

México padece más inflación que Estados Unidos desde agosto de 2022, la cual ha generado peores estragos aquí, debido a que 29.6% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, indican datos del Inegi.

Para los analistas de Banorte, el reporte de inflación estadounidense, el comportamiento del mercado laboral y otros factores que considera la Reserva Federal (Fed), sustentan la expectativa de que el banco central mantendrá su principal tasa de interés entre 3.5% y 3.75% de aquí a mayo próximo.

Calculan que la Fed va a aplicar un recorte de 25 puntos base en junio y una baja acumulada de 75 puntos en todo 2026.