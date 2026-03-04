Analistas anticiparon que no se podrán cumplir los pronósticos del Banco de México (Banxico) para converger a la meta inflacionaria de 3% en el segundo trimestre de 2027.

En la encuesta que levanta cada mes el instituto central, el consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero ajustó al alza su estimado para la inflación general de 2026, de 3.95% a 4%, y para 2027 pasó de 3.73% a 3.75%.

Incluso, tampoco esperan que en 2028 se pueda cumplir con las expectativas de Banxico, pues creen que la inflación cerrará en 3.66%.

El banco central tiene como mandato constitucional preservar el poder adquisitivo de la moneda. De ahí que se propuso una tasa de 3% como objetivo para tener una inflación baja y estable con un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual.

Los especialistas que participaron en la encuesta también subieron a 4.17% el pronóstico para inflación subyacente, que es la que no incluye los precios de energía y alimentos frescos por ser más volátiles, aunque la redujeron ligeramente para el siguiente año de 3.75% a 3.74%.

El consenso prevé que en febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor habría incrementado 0.46% y, de confirmarse, sería el mes de mayor inflación en todo el año.

En tanto, conservaron sus predicciones para la tasa de fondeo interbancario, con 6.50% para ambos periodos.

No obstante, mejoraron el pronóstico de crecimiento de la economía para este año de 1.30% de la consulta anterior a 1.50%. Para 2027 no hicieron ninguna modificación, quedando en 1.80%.

Lo anterior, debido a que el factor de la gobernanza continúa como principal obstáculo detectado, con 44% de las respuestas de los analistas.

A su interior, la inseguridad pública es la que más pesa como limitante, con 22%, seguida por otros problemas relacionados con el Estado de derecho.

Sobre las condiciones externas, la inestabilidad política internacional no figuró tanto, debido a que los analistas entregaron sus respuestas a Banxico el 26 de febrero, un día antes de la operación Furia Épica en la que EU e Israel atacaron a Irán.

En cambio, revisaron al alza el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para este y el próximo año, a 2.25% y 2.05%, respectivamente.

Se mantiene una alta incertidumbre, pues sobre la percepción del entorno económico, 51% consideró que el clima de negocios seguirá igual en los próximos seis meses. La mitad dudó que sea un buen momento para realizar inversiones.