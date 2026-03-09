Más Información

La presidenta informó que es probable que en dos meses se concluya la construcción de la Planta Productora de Moscas Estériles contra el (GBG) en Metapa, Chiapas.

La Mandataria federal señaló que el equipo del programa "Sembrando Vida" está apoyando para hacer trampas no muy complejas que permitan disminuir esta plaga.

"Está por terminarse ya la y yo creo que en dos meses se termina; está en Chiapas, también lo vamos a presentar, y también se hizo un trabajo en donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer trampas, no solamente en la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y entonces elimine la larva, sino trampas que no son muy complejas que permiten que caigan ahí las moscas y con esto disminuir el número de estos insectos que tienen la afectación del gusano barrenador".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el ha dado recursos económicos para la construcción de esta planta, e indicó que depende de ese país la decisión de reabrir la frontera al ganado mexicano tras su veto desde el año pasado ante el incremento de la plaga en nuestro país.

Destacó que los ganaderos mexicanos, aun con la situación difícil por este cierre de la frontera con Estados Unidos, han encontrado un mercado a nivel nacional para el ganado.

"Entonces eso es muy bueno, pues porque aun con la frontera cerrada, de todas maneras pudieron tener el mercado y además aumentaron los precios. Entonces, aun con las dificultades, tuvieron la posibilidad de seguir teniendo el negocio relacionado con la producción de carne".

mahc / apr

