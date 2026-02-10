Estados Unidos inició la dispersión de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG), con operaciones enfocadas en reforzar la cobertura sanitaria a lo largo de la frontera con México, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

¿Por qué EU dispersa las moscas estériles desde territorio mexicano?

De acuerdo con su titular, Brooke Rollins, la medida busca fortalecer la detección, el control y la erradicación de la plaga ante su desplazamiento hacia el norte, por ello, en esta fase, las moscas estériles se dispersan desde la instalación ubicada en Tampico, desde donde se amplía la cobertura de la operación a lo largo de la frontera entre ambos países.

El gobierno estadounidense indicó que este esquema responde al cambio de ubicación de los casos detectados en el norte de México. Agregó que está preparado para trasladar de manera rápida y estratégica las operaciones de dispersión a Texas, en caso de que se registre un cambio en el comportamiento del brote o una nueva concentración de casos en territorio mexicano cercano a la frontera.

El anuncio se realizó ayer en la Base Aérea Moore, en Edinburg, Texas, durante un acto encabezado por Rollins, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, donde también se informó sobre la conclusión de una nueva instalación de dispersión de moscas estériles en ese estado.

EU, sin casos de gusano barrenador de ganado

Rollins indicó que, además de la dispersión, el gobierno estadounidense mantiene acciones para detener la propagación del gusano barrenador en México, así como labores de trampeo y vigilancia extensiva en la franja fronteriza.

De acuerdo con el USDA, hasta el momento no se han detectado casos de GBG dentro de Estados Unidos y el foco activo más cercano se localiza a aproximadamente 200 millas de la frontera con México. Sin embargo, las autoridades estadounidenses indicaron que reforzarán las acciones preventivas.

