Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

La presidenta confirmó que asistirá a la , que se realizará en Cancún, Quintana Roo, encuentro que reunirá a autoridades financieras, líderes del sector bancario y especialistas para discutir los retos y oportunidades del .

Durante su conferencia, la Mandataria federal adelantó su participación en el encuentro organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).

“(En Quintana Roo) ahí se va a hacer la Convención Bancaria de Valores en Cancún. Vamos a ir para allá también”, expresó.

¿Dónde será la Convención Bancaria 2026?

La 89 Convención Bancaria se llevará a cabo en Cancún y congregará a autoridades económicas, representantes de la banca, analistas internacionales y expertos en tecnología financiera para analizar el panorama del sistema financiero nacional y los desafíos del sector.

Para el jueves 19 se prevé la asistencia de la presidenta Sheinbaum, así como de la gobernadora de Quintana Roo, ; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y el presidente de la ABM, Emilio Romano.

