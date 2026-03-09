La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá a la 89 Convención Bancaria, que se realizará en Cancún, Quintana Roo, encuentro que reunirá a autoridades financieras, líderes del sector bancario y especialistas para discutir los retos y oportunidades del sistema financiero en México.

Durante su conferencia, la Mandataria federal adelantó su participación en el encuentro organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).

“(En Quintana Roo) ahí se va a hacer la Convención Bancaria de Valores en Cancún. Vamos a ir para allá también”, expresó.

¿Dónde será la Convención Bancaria 2026?

La 89 Convención Bancaria se llevará a cabo en Cancún y congregará a autoridades económicas, representantes de la banca, analistas internacionales y expertos en tecnología financiera para analizar el panorama del sistema financiero nacional y los desafíos del sector.

Para el jueves 19 se prevé la asistencia de la presidenta Sheinbaum, así como de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y el presidente de la ABM, Emilio Romano.

