Más Información

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

El Banco de México (), estimó que la Oferta Pública Inicial (OPI) de las acciones que restan por vender de Banamex, podría ser hasta el 2027.

Además, dio a conocer que para la compra de acciones que se anunció recientemente, no se requiere el aval de las autoridades financieras, debido a que son participaciones menores.

“Dado que no se prevén ventas adicionales durante lo que resta de este año, pudiera esperarse que la oferta pública inicial por el resto de las acciones, se de lo más pronto en 2027”, dijo la gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja.

Lee también

Lo anterior, ampliará la base de inversionistas, afirmó durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.

Comentó que la presencia de inversores institucionales en esta operación, es una señal de confianza en el futuro de toda la institución.

También, añadió, hacia el sistema financiero mexicano y en el potencial de crecimiento de México.

Rodríguez Ceja estableció que si bien es un banco sistémico importante, ese tipo de operaciones, no tienen ningún impacto desde el punto de vista de estabilidad financiera y del sistema de pagos.

Lee también

Incluso, recordó que cuando comenzó la venta por parte de Citi, el hecho de tener dos bancos sistémicos, representa un aumento en la competencia bancaria en beneficio de los usuarios y clientes.

Recordó que en septiembre pasado, se anunció la adquisición del 25% por parte de un empresario mexicano.

Ahora se suma el reciente por un 24% adicional, por parte de distintos inversionistas con participaciones limitadas a un máximo de 4.9%, de ahí que no será necesario que Banxico de luz verde.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]