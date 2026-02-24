La venta de 24% de las acciones ordinarias de Grupo Financiero Banamex por parte de Citigroup no tendrá un impacto inmediato en la calidad crediticia del banco, aseguró Standard & Poor's (S&P).

La agencia señaló que la operación no modifica, por ahora, el perfil financiero de Banco Nacional de México (Banamex;mxAAA/Estable/mxA-1+), que se mantiene en el nivel más alto de la escala nacional.

Citi anunció este lunes que alcanzó acuerdos con un grupo de inversionistas institucionales para vender 24% de las acciones ordinarias de Grupo Financiero Banamex, equivalentes a aproximadamente 499 millones de títulos, por un monto cercano a 43 mil millones de pesos. Cada participación estará limitada a 4.9% del capital. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se prevé que concluya durante 2026.

De acuerdo con S&P, esta operación está alineada con la estrategia anunciada previamente por Citi. En septiembre de 2025, la institución financiera concretó la venta de otro 25% del grupo al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, por lo que, de aprobarse la nueva transacción, habrá desinvertido 49% de su participación en Banamex.

La calificadora explicó que su escenario base ya incorpora una salida gradual de Citi del negocio minorista en México. Asimismo, anticipa que la casa matriz continúe con el plan de realizar una oferta pública inicial (OPI) para completar su desinversión, siempre que las condiciones de mercado y las autorizaciones regulatorias lo permitan.

Actualmente, las calificaciones de emisor de Banamex se ubican en el nivel más alto de la escala nacional, lo que, según S&P, refleja su sólido perfil crediticio individual. La agencia espera que el grupo mantenga el compromiso de preservar la sólida capitalización del banco mientras opera con normalidad.

En este contexto, explicó, Banamex continúa mostrando una rentabilidad estable, calidad de activos saludable y niveles de capitalización muy por encima de los límites regulatorios locales, factores que respaldan la decisión de mantener sin cambios las calificaciones.

S&P indicó que, una vez que se concreten estas operaciones u otros pasos adicionales en el proceso de salida de Citi, evaluará las implicaciones que pudieran tener para las calificaciones del banco.

