Las instituciones de tecnología financiera no surgieron para convertirse en una copia digital de la banca tradicional, pues su misión es ampliar el acceso al crédito, al ahorro y a los pagos en aquellas regiones y segmentos donde el sistema financiero convencional no tiene presencia en México, dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera,

Al participar en el Fintech México Festival 2026, el funcionario sostuvo que es momento de redefinir el papel estratégico del sector dentro del sistema financiero mexicano.

“El objetivo no es replicar a la banca tradicional en versión móvil, sino ampliar la frontera de inclusión, eficiencia y acceso ahí donde el sistema financiero tradicional aún no llega”, señaló.

Lee también TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

Cabrera recordó que actualmente operan en el país 49 instituciones de fondos de pago electrónico y 25 de financiamiento colectivo, autorizadas bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech. Sin embargo, advirtió que el reto no es únicamente incrementar el número de participantes.

“El desafío hacia adelante no es solo crecer en número, es crecer con propósito. Hoy observamos un ecosistema donde muchos nuevos jugadores compiten por segmentos bancarizados o sub bancarizados. La verdadera oportunidad está en los sectores históricamente excluidos”, puntualizó.

El titular de la CNBV subrayó que México cuenta con una base tecnológica sólida: 81.2% de la población mayor de seis años utiliza internet y 81.4% tiene un teléfono celular inteligente. “La infraestructura tecnológica existe”, dijo, pero enfatizó que ahora es necesario fortalecer la infraestructura financiera acorde con esa realidad digital.

Lee también Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Para que el sector detone su potencial transformador, la Comisión ha identificado tres prioridades. La primera es acercar los servicios financieros a la población desde edades tempranas, con herramientas que fomenten la educación e inclusión financiera. La segunda consiste en mejorar la regulación aplicable a estas entidades, con el fin de otorgar mayor certidumbre jurídica. La tercera es impulsar los esfuerzos de digitalización, tanto en procesos internos como en la relación con los usuarios.

Cabrera destacó que la tarea de la autoridad es desarrollar un marco normativo que brinde mayor certidumbre a los usuarios y garantice la estabilidad de las instituciones, sin frenar la innovación. El objetivo, dijo, es incrementar la confianza en el sector y proteger los intereses de los usuarios, reduciendo la brecha de desconfianza.

En ese contexto, consideró que el momento es propicio para actualizar la Ley Fintech, a fin de adaptarla a la evolución del mercado y a las nuevas tecnologías. Señaló que la Comisión se encuentra lista para impulsar una revisión que fortalezca al sector y lo prepare para una nueva etapa de crecimiento.

Hay compromiso con el país, dice Fintech México

Por su parte, el presidente de la Asociación Fintech México, Felipe Vallejo, sostuvo que las instituciones del sector han contribuido a incluir a más personas en el sistema financiero nacional y a acelerar la digitalización de la economía.

“El espíritu de colaboración y responsabilidad es lo que nos ha permitido evolucionar con fuerza. Cuenten con nosotros para cumplir los objetivos del Plan México y de este gobierno. Estamos alineados”, afirmó.

Lee también Deuda de CFE baja 1.6% en 2025; peso fuerte y menos impuestos ayudan a la Comisión

En tanto, el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, consideró que los servicios financieros digitales han sido clave para ampliar el acceso al sistema financiero, con impactos positivos en la apertura de cuentas de ahorro y el otorgamiento de crédito.

“Las fintech no solo están compitiendo, sino que están integrándose a la estructura del sistema de pagos, generando sinergias significativas”, señaló el funcionario del banco central.

Las intervenciones coincidieron en que el crecimiento del sector debe ir acompañado de reglas claras y coordinación entre autoridades e industria, en un entorno donde la digitalización avanza con rapidez y redefine la forma en que los mexicanos acceden a servicios financieros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Noticias según tus intereses