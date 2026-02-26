La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Reforma Electoral que presentó ayer, no representa un retroceso a la democracia, sino que la fortalece. Sobre la posible afectación a la inversión extranjera en México, la mandataria aseguró que no genera ninguna incertidumbre.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de febrero, se expuso que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que los cambios electorales son inoportunos y pueden afectar el clima de inversión en el país. Por lo que la Jefa del Ejecutivo respondió:

“La propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso en la democracia, al contrario, fortalece la democracia en el país y al fortalecer la democracia, y con ello también los empresarios. No genera ninguna incertidumbre, no genera nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país”, afirmó esta mañana.

Expresó que todos los empresarios nacionales y extranjeros pueden tener la certeza de que México está abierto a las inversiones, siempre y cuando cumplan con todas las reglas en la materia: “Pero justamente el trabajo que hacemos para buscar públicas, nacionales y extranjeras. Y se están dando. Hay una reactivación económica del país importante”, dijo.

Indicó que hay varios proyectos mixtos, donde hay inversión privada en proyectos públicos y se garantiza que no se ceda la concesión y con tasas adecuadas. Explicó que hay inversión productiva en el país y el Plan México “va muy bien”.

“Querétaro desde hace algunos años y particularmente ahora está recibiendo inversión de manera importante. Pero no solo Querétaro ahora, sino muchas otras entidades de la República y Jalisco también ha recibido particularmente inversión en semiconductores. Hidalgo hoy tiene muchas inversiones farmacéuticas, también el Estado de México tiene mucha inversión farmacéutica”, destacó.

Afirmó que el modelo “Por el bien de todos, primero los pobres”, ha servido para la prosperidad compartida, los programas del Bienestar y la justicia social, así como las inversiones, investigaciones científicas y el desarrollo económico de México.

