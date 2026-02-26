Al cierre de 2025, la deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuyó 1.6%, respecto a un año antes, de acuerdo con su reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Al cierre del año pasado, la deuda financiera total de la empresa se ubicó en 482 mil 963 millones de pesos, mientras que al cierre de 2024, el saldo fue de 490 mil 499 millones de pesos.

La reducción se da básicamente por menor deuda en corto plazo, pero prácticamente se compensó con requerimientos colocados en largo plazo, indica el reporte.

Además, la deuda con proveedores de la CFE disminuyó 16% al cierre de 2025, respecto al tercer trimestre del mismo año, al pasar de 77 mil millones a 65 mil 570 millones de pesos.

“La CFE está al corriente en sus pagos. El comportamiento de los pasivos corresponde a la dinámica operativa, ya que se tienden a liquidar en el último trimestre del año. Se mantiene dentro de rangos normales del ejercicio presupuestal y no implica deterioro en la disciplina de pago ni en la relación con la cadena de suministro. La CFE cumple y paga en tiempo”, señaló la compañía la semana pasada a EL UNIVERSAL.

No obstante, esta deuda, respecto al cierre de 2024, sí muestra un incremento de 14%, ya que el saldo en ese entonces fue de 57 mil 207 millones de pesos.

Ganancias y su sustento

La compañía había adelantado sus resultados financieros este miércoles con un comunicado en donde celebraba su mejor desempeño en la historia reciente, una ganancia neta en todo 2025 de 139 mil 033 millones de pesos.

No obstante, la situación de la empresa no es del todo positiva, al identificarse sus cifras operativas, fiscales y operativas.

Las ganancias reportadas por la empresa apuntan a dos factores principales, que son una ganancia cambiaria por el peso fuerte frente al dólar estadounidense.

Lo anterior debido a que el 53% de las operaciones de la empresa están indexadas al dólar y la mayoría de los ingresos son en pesos mexicanos, y el tipo de cambio pasó de 2024 a 2025 de 20.27 pesos dólar a 17.97.

En su reporte de 264 páginas explica que, ante esta situación, la empresa generó un efecto favorable de 113 mil 984 millones de pesos, que le han beneficiado durante todo el año.

Luego, además, en el reporte se aprecia una reducción de 96% en los impuestos a la utilidad que la empresa del Estado tuvo que pagar al gobierno federal en todo 2025.

Los impuestos a la utilidad pagados el año pasado se ubicaron en 6 mil 552 millones de pesos, mientras que en 2024 fueron 174 mil 953 millones de pesos.

En el reporte no se específica la reducción, pero se explica que con la reforma energética del gobierno actual hubo ajustes en su contabilidad.

“A partir del 1 de noviembre de 2024, la CFE Empresa Pública del Estado (antes CFE Empresa Productiva del Estado) y sus extintas subsidiarias comienzan a tributar bajo el Régimen Fiscal del Título III de la Ley del impuesto sobre la renta (ISR), es decir, de las Personas Morales con Fines no Lucrativos”, expuso.

Operación de la empresa

Y es que los retos de la empresa continúan y se confirman en el reporte, donde se puede observar que en 2025 los ingresos crecieron menos que los gastos de la empresa y que sigue apoyada de subsidios federales.

El reporte señala que los ingresos acumulados de la CFE al cierre del cuarto trimestre de 2025 ascendieron a 679 mil 463 millones de pesos, que, en comparación con 2024, muestran un incremento del 2%, principalmente por el aumento en los ingresos por venta de energía, venta de combustibles a terceros y por servicios de transporte de energía.

De estos ingresos, 84 mil millones de pesos fueron los subsidios de la Secretaría de Hacienda.

En tanto, los costos de operación en 2025 sumaron 564 mil 791 millones de pesos, lo que significó un incremento de 11% con el año anterior.

Este efecto se debe principalmente al incremento en los rubros de mantenimiento, materiales y servicios generales, precio de los combustibles en el transcurso del 2025, remuneraciones al personal y obligaciones laborales, señaló.

La compañía sigue avanzando en sus proyectos propios de inversión en generación de electricidad, transmisión y distribución, así como en la constitución de proyectos mixtos con el sector privado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

