Tu recibo de luz puede subir por estos detalles; consejos clave para ahorrar según la CFE

Aunque muchas personas creen que un recibo de luz más alto siempre se debe a un aumento de tarifas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha explicado que la razón puede estar en otros factores técnicos y de consumo, no en un incremento directo del costo.

¿Por qué puede subir el precio del recibo?

Medidores más precisos

La CFE ha comenzado a sustituir los antiguos medidores mecánicos por medidores digitales. Estos equipos registran con mayor exactitud el consumo real, incluyendo variaciones pequeñas o picos que antes podían pasar desapercibidos. Esto puede hacer que tu recibo refleje un consumo más alto, aunque tú no hayas cambiado tus hábitos de uso.

Consumo real que antes no se contaba

Los medidores digitales leen constantemente el uso de electricidad, por lo que consumos breves pero frecuentes, como aparatos que se encienden varias veces al día ahora se registran con mayor precisión.

Consumo fantasma o “vampiro”

Muchos aparatos siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados pero conectados a la corriente. Este llamado consumo fantasma puede representar hasta un 10% del gasto total de energía, lo que se traduce en decenas de pesos extra en tu recibo cada bimestre.

Consejos clave para ahorrar en tu recibo de luz

La CFE y expertos en consumo eléctrico recomiendan varias acciones o hábitos simples que pueden ayudarte a disminuir tu factura, enfocadas en el ahorro de energía. Para la CFE, el ahorro energético consiste en utilizar la energía de mejor manera. Por ello, la CFE pone a disposición de la población su propia "Guía de consumo responsable":

Aprovecha la luz natural

Mantén abiertas cortinas y persianas durante el día para reducir el uso de lámparas y focos. Usar iluminación únicamente cuando sea necesario puede disminuir tu consumo total. De acuerdo con CFE, la orientación adecuada de los espacios es indispensable para reducir el consumo de energía derivada de la iluminación artificial.

Elimina el consumo fantasma

Desconecta aparatos que no estás usando, especialmente por las noches. Esto puede reducir tu recibo hasta 200 pesos cada bimestre aproximadamente:

Cargadores

Televisores

Consolas

Equipos en espera o "vampiros eléctricos": estos aparatos gastan energía aun apagados; suelen permanecer conectados por comodidad, pero su consumo pasivo es continuo y carente de utilidad.

Usa focos y equipos eficientes

Instala focos LED de bajo consumo y elige electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética puede bajar significativamente el consumo eléctrico.

Ajusta el uso de dispositivos electrónicos

Configura tus computadoras, teléfonos y monitores para modos de ahorro de energía; reduce brillo y apaga funciones como Bluetooth o Wi-Fi cuando no las necesites. Si está conectada a un regulador, apágalo al final del día. Apaga los monitores de PC cuando no se utilicen y reduce la cantidad de aplicaciones abiertas en tus dispositivos móviles.

Considera paneles solares u opciones alternativas

De acuerdo con el portal digital Led Solar, aunque requiere inversión inicial, sistemas "fotovoltaicos" pueden reducir entre 20% y 50% tu gasto anual en electricidad en hogares con consumos altos, gracias al apoyo de programas de energía renovable.

Finalmente, un recibo de luz más alto no siempre significa que la tarifa haya subido, sino que el consumo real se está midiendo con mayor precisión o que pequeños consumos acumulados están marcando la diferencia. Poder comprender cómo se mide y ajustar tus hábitos de consumo con medidas sencillas pueden ayudarte no solo a evitar sorpresas, sino también a ahorrar dinero y energía todos los meses.

