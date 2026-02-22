Tarde de terror: creadora de contenido narra momentos de tensión tras muerte de "El Mencho" en Jalisco

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder máximo y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y múltiples momentos de tensión en distintos puntos del estado.

Uno de los lugares en donde se vivió parte de esta tensión fue el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De acuerdo con testimonios de ciudadanos en redes sociales, las llegadas y salidas se suspendieron temporalmente por motivos de seguridad, lo que provocó pánico colectivo entre los pasajeros.

Más tarde, el grupo encargado del aeropuerto dio a conocer que no se registraron incidentes dentro de las instalaciones ni existe un riesgo para los pasajeros, colaboradores o visitantes. Asimismo, detalló que los testimonios compartidos en redes corresponden en su mayoría a situaciones generadas por "psicosis" entre los pasajeros.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras muerte de "El Mencho" / Foto: Cortesía Merani Cejas

Beauty Bird narra experiencia tras muerte de "El Mencho"

Entre los internautas que documentaron lo ocurrido se encuentra la creadora de contenido Yasmin Maya, mejor conocida en redes sociales como Beauty Bird, quien cuenta con más de un millón de seguidores en la plataforma de Instagram y se dedica a compartir contenido de belleza en su perfil.

A través de sus historias en la red social, la influencer de 34 años documentó el momento de tensión que experimentó junto a otros pasajeros y su abuelita, quien la acompañaba. En los videos compartidos la creadora de contenido luce alterada y confundida ante los hechos que azotan a la entidad.

"Póngase en el piso abuelita", exclama desesperada mientras observa con pánico la escena a su alrededor. "Creo que es una balacera", explica su acompañante. Más tarde la influencer compartió una segunda historia en la les pedía a sus seguidores mantenerla en sus oraciones. "¡Por favor, oren por nosotros! Para que lleguemos a salvo", escribió.

Creadora de contenido documentó el pánico colectivo que se vivió en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tras la muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla Instagram @beautyybird

Tiempo después la influencer compartió una nueva historia con sus seguidores en donde informaba que se encontraba ilesa a pesar del susto. "Estoy bien, gracias a Dios, pero estoy más que aterrada. Solo estoy rezando para que podamos llegar a casa sanos y salvos hoy", explicó. Además, agradeció al personal de la terminal por apoyar en la situación.

Luego de que diversos videos se viralizaron, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), empresa administradora del aeropuerto lanzó un comunicado en el que dio a conocer que el aeropuerto opera con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.

El grupo explicó que las situaciones registradas en distintos puntos de la entidad federativa no impactan en la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad al interior de las instalaciones. Asimismo, detalló que el lugar se encuentra resguardado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

